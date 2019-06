Ça sent bon l'été sur la France. Mais pas encore les vacances. Sur ce point, Didier Deschamps et Raphaël Varane ont été très clairs samedi durant le point presse de l'équipe de France, à la veille du match face à la Bolivie à Nantes. "On a un match de préparation avant deux matches officiels, importants pour la qualif' à l'Euro 2020 donc on est mobilisés, on n'est pas là pour préparer les vacances mais pour être performants et gagner", a lancé le défenseur des Bleus.

Le sérieux dans la préparation des Bleus est un enjeu déterminant dans ce contexte toujours particulier des matches de juin. Le match face à la Bolivie entre parfaitement dans cette optique avant les deux rendez-vous officiels avec la Turquie puis Andorre. Il permettra à Deschamps de se faire une idée sur l'état de forme de son groupe. "Certains joueurs se sont arrêtés le 12 mai, d'autres depuis 10 jours, une semaine, a rappelé le sélectionneur. Il y en a certains qui ont quelques bobos, de la fatigue aussi. Mais le match est là, évidemment qu'on va le jouer pour le gagner. Ce match-là nous sert pour amener l'ensemble des 23 joueurs au mieux de leur forme pour le match en Turquie."

Didier Deschamps et Kylian MbappéGetty Images

L'adversaire se prête bien à ce type de test. Si la Bolivie ne fait pas vraiment figure de grande nation du football, elle promet d'être un adversaire coriace. Et surtout motivé, puisqu'il s'agira pour elle d'une répétition générale avant la Copa America. "C'est une sélection qui est en pleine reconstruction, avec le nouveau sélectionneur qui est arrivé il y a deux matches et a décidé d'incorporer énormément de jeunes, a décrit Deschamps. C'est une équipe sud-américaine avec les caractéristiques habituelles, il y a ce don de soi, la fierté de représenter leur pays, avec un jeu plutôt basé au sol, des petits gabarits. Ils ont une capacité à jouer direct, à se projeter très vite."

Ben Yedder titulaire ?

Un petit gabarit, cela pourrait aussi être le choix de Didier Deschamps à la pointe de son attaque. Olivier Giroud arrivé sur le tard après avoir brillamment contribué à la victoire de Chelsea sur Arsenal (4-1) en finale de la Ligue Europa mercredi, Wissam Ben Yedder tient la corde pour débuter au poste d'avant-centre. Dans un tout autre registre que celui de l'attaquant des Blues. "C'est un profil assez atypique, il a une grosse qualité technique, il joue bien entre les lignes, il arrive à se projeter vers l'avant, a expliqué Varane. C'est un joueur qui fait beaucoup de mal à l'adversaire, bien sûr qu'il a quelque chose à amener au groupe. A l'entraînement il fait ce qu'il faut."

Deschamps s'est cependant bien gardé d'annoncer la titularisation de Ben Yedder. L'hypothèse de voir Kylian Mbappé repositionné à la pointe de l'attaque tricolore est une autre option pour le sélectionneur tricolore, qui n'a pas souhaité dévoiler ses intentions. "Ce sera une animation différente qui ne sera pas forcément celle du 8 juin, a déclaré Deschamps. Olivier (Giroud) a très souvent joué avec nous, avec son jeu très spécifique en appui. On n'aura pas un joueur dans ce registre-là mais ça n'empêche pas d'avoir d'autres possibilités, d'autres formules qui peuvent amener aussi du danger."

Le dernier entraînement des Bleus devrait livrer quelques enseignements sur la composition alignée par Deschamps face à la Bolivie, même si des surprises ne seront pas à exclure. Ce qui est certain, c'est le plaisir éprouvé par le sélectionneur à retrouver Nantes, le club où il s'est révélé. Mais pas seulement. "C'est toujours très particulier pour moi parce que j'ai commencé ma carrière en professionnel ici, j'ai fait le centre de formation et j'ai grandi ici en tant qu'homme parce que ça fera 30 ans demain que je me suis marié à Nantes, a-t-il expliqué. Ça représente une très belle partie de ma vie. Les années passent mais c'est toujours un grand plaisir de revenir ici dans ce stade où j'ai fait mes débuts professionnels." Deschamps a bien grandi depuis. Dans tous les sens du terme.