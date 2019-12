Il faudra attendre encore un peu avant de voir se dérouler le match Algérie-France. D'après Noël Le Graët cela ne devrait pas être pour l'an prochain. "En 2020, il n'y a quasiment aucune chance. Quand je vois le calendrier, entre les matches de qualifications, l'Euro, la Ligue des nations, c'est très compliqué, pour eux comme pour nous. Il y a une élection présidentielle importante là-bas (le 12 décembre). Mais il faut qu'on y arrive", a lancé le dirigeant auprès de l'AFP.

"En tout cas, ce ne sera pas au premier semestre", avait-il déclaré un peu plus tôt en conférence de presse après l'annonce de la prolongation de contrat du sélectionneur Didier Deschamps jusqu'en 2022, assurant toutefois: "Ma volonté reste ferme."

" On a l'impression que la France ne pourra jamais rencontrer l'Algérie "

Noël Le Graët a toutefois réaffirmé qu'il rêvait de pouvoir organiser dans un avenir proche un duel entre les champions du monde 2018 et les champions d'Afrique 2019. "On a l'impression que la France ne pourra jamais rencontrer l'Algérie, mais moi j'ai tellement envie. Ce sont les deux seuls pays pratiquement qui ne peuvent pas se rencontrer, alors qu'il y a un attachement", a-t-il souligné, rappelant les liens historiques et culturels entre les deux pays.

Le président de la FFF a précisé qu'il comptait se rendre en Algérie "fin janvier, début février pour bavarder", tout en restant attentif au "contexte politique là-bas qui doit se stabiliser" à deux jours de la présidentielle du 12 décembre.