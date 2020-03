Le foot international est également touché par la crise du coronavirus. Après l'annonce du huis clos pour tous les matches de Ligue 1 et Ligue 2 jusqu'au 15 avril, l'équipe de France jouera aussi sans spectateurs le 27 mars contre l'Ukraine et le 31 mars face à la Finlande. Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, a annoncé cette information mardi après-midi au micro de RMC Sport tout en révélant que le match organisé face aux coéquipiers de Teemu Pukki se déroulerait à Saint-Denis et non à Lyon comme cela était prévu initialement.

"J'ai prévenu Jean-Michel Aulas qu'un match à Lyon à huis clos n'aurait pas de sens, a expliqué le président de la FFF. On jouera donc les deux matches amicaux de mars à Saint-Denis et on ira au Groupama Stadium l'année prochaine pour un match important du Mondial 2022, probablement face à la Suède. Ce sont des sommes importantes (ndlr : environ 4 millions d'euros), mais l’enjeu de la santé est prioritaire."

Par ailleurs, Noël Le Graët a sous-entendu que la finale de la Coupe de France, prévue le samedi 25 avril au Stade de France entre le PSG et Saint-Etienne, était en sursis. "On attend la mi-avril", a déclaré le président de la Fédération française de football sans dire si le huis clos ou un report était privilégié. "Quant au football amateur les matches auront lieu partout, c'est-à-dire en National, National 2, National 3 et R1", a-t-il conclu.