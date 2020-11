Le joueur de Besiktas manquera ainsi les deux prochaines rencontres de son équipe en Ligue des nations, celle contre la Suède samedi, et contre le Portugal mardi. "Tous les autres joueurs et des membres du personnel ont été testés négatifs et se rendront en Suède selon le programme", est-il ajouté. Vice-championne du monde, la Croatie occupe la troisième place du Groupe 3 de la Ligue des nations, derrière le Portugal et la France, championne du monde.