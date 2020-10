Le duel ibérique n'a pas tenu toutes ses promesses. Malgré la constellation de joueurs de grands clubs présente sur la pelouse de Lisbonne, le Portugal et l'Espagne se sont quittés sur un match nul sans but mercredi soir (0-0). Supérieurs techniquement, les visiteurs ont nettement dominé la première période mais leurs adversaires se sont procurés les occasions les plus nettes en seconde avec notamment un missile de Cristiano Ronaldo sur la transversale espagnole. Les voisins restent bons amis d'autant que leurs fédérations ont profité de la pause pour signer un accord pour une candidature commune à l'organisation du Mondial 2030.