Didier Deschamps n'avait pas vraiment caché son jeu. Depuis dimanche à Clairefontaine, le sélectionneur des Bleus travaillait un système en 4-4-2 losange avec Antoine Griezmann en soutien du duo Kylian Mbappé et Karim Benzema. C'est dans ce schéma et avec ce trio de rêve que la France va débuter sa préparation à l'Euro face au Pays de Galles. Au poste de sentinelle, Corentin Tolisso, ne jambes lors de cette première semaine, remplace dans cette équipe-type N'Golo Kanté laissé au repos après sa victoire en Ligue des champions samedi dernier.

Le Munichois sera accompagné d'Adrien Rabiot et Paul Pogba. Derrière, aucune surprise. Le sélectionneur fait confiance à sa défense habituelle (Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez) qui protégera Lloris et son centième brassard en sélection. Toute la question est désormais de savoir comment va s'articuler cette équipe et si Benzema va réussir à y trouver sa place. C'est le grand enjeu de ce premier match. Il donnera une dynamique. Alors que la France rêvait d'un retour du Madrilène, le voilà désormais à l'épreuve du terrain.

