Tous les membres de l'équipe de France ont été testés négatifs au Covid-19 lundi, a annoncé la FFF. Les Bleus affrontent le pays de Galles mercredi en match de préparation. Le groupe France, réuni à Clairefontaine (Yvelines) depuis mercredi sous haute vigilance sanitaire, rejoint la Côte d'Azur mardi matin, avant de recevoir les Gallois le lendemain (21h05) pour préparer l'Euro (11 juin-11 juillet). Les 23 joueurs présents au centre d'entraînement sont donc toujours épargnés par le Covid-19 à la veille du dépôt officiel de la liste du sélectionneur Didier Deschamps pour la compétition, qui doit être transmise à l'UEFA avant mardi soir.

L'équipe de France sera au complet mardi avec l'arrivée de Kurt Zouma, Olivier Giroud et N'Golo Kanté, tout juste vainqueurs de la Ligue des champions. Les trois joueurs rejoindront leurs coéquipiers à Nice. Les 23 autres joueurs ont terminé leur journée de lundi par une séance très légère, sans fait notable même si Benjamin Pavard a un peu écourté son entraînement et Hugo Lloris, récemment légèrement touché à la voûte plantaire, a été longuement manipulé par le staff médical, sans effectuer de travail sur sa ligne de but. Thomas Lemar, en phase de réathlétisation après une blessure à une cuisse, s'est entraîné en marge du groupe.

