L'équipe de France disputera son dernier match de la saison jeudi (21h10) en amical contre l'Allemagne à Strasbourg sans la Parisienne Kadidiatou Diani, dont le forfait sur blessure a été annoncé mardi par la FFF. L'attaquante de 26 ans, élue meilleure joueuse de la saison en D1, s'est "légèrement blessée au pied droit, hier (lundi) à l'entraînement", selon un communiqué. "Après plusieurs examens médicaux et dans le souci de la préserver, le staff médical de l'équipe de France a décidé de la remettre à la disposition de son club", est-il précisé.

Il s'agit du troisième forfait après ceux de Delphine Cascarino (Lyon) et Marie-Antoinette Katoto (Paris SG), toutes deux touchées à un ischio-jambier. La sélectionneuse Corinne Diacre disposera au final de 20 joueuses dont trois gardiennes, et non 23 comme prévu initialement. Le PSG, sacré champion de France vendredi pour la première fois, ne sera donc représenté que par Perle Morroni et Grace Geyoro côté tricolore. Son internationale allemande Sara Däbritz, touchée à un tibia, ne sera pas non plus apte pour la rencontre, a annoncé la Fédération allemande mardi.

