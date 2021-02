Les Bleues devaient initialement disputer la seconde édition du Tournoi de France, mais la compétition amicale a été annulée après le retrait de la Norvège et de l'Islande en raison du contexte sanitaire. Elles affronteront la Suisse en amical, les 20 et 23 février à Metz. La sélectionneuse Corinne Diacre est confrontée à un nouveau forfait sur blessure après celui de l'attaquante du PSG Marie-Antoinette Katoto (cuisse) et celui de la milieu du Paris FC, Oriane Jean-François (cheville). Blessée à un mollet, la Lyonnaise Amandine Henry manque aussi à l'appel.