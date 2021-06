L'Angleterre termine ses matchs de préparation sur un point d'interrogation. Victorieux péniblement de la Roumanie ce dimanche à Middlesbrough sur un but de Marcus Rashford sur penalty (68e, 1-0), les Three Lions n'ont jamais fait jouer leur onze type. Talentueux offensivement mais fébriles derrière, les joueurs anglais ont bien failli voir la Roumanie revenir par Ivan (74e). Jordan Henderson a lui raté son penalty et confirmé les doutes pour son retour (78e). De quoi donner des maux de tête à Gareth Southgate, qui doit encore pallier au forfait de Trent-Alexander Arnold.

Gareth Southgate n'est visiblement pas très convaincu par l'utilité des matches de préparation. Après avoir fait jouer ses remplaçants lors de la victoire face à l'Autriche mercredi (1-0), le sélectionneur a de nouveau aligné son équipe B ce dimanche face à la Roumanie. Aucun joueur de Chelsea ou de Manchester City n'était sur la feuille de match et Harry Kane est resté sagement sur le banc alors que trois joueurs (Ben Smith, Ben Godfrey et James Ward-Prowse) débutaient sans même être sur la liste de l'Euro.

Les Anglais ratent un deuxième penalty

A une semaine de leur entrée en lice, l'état de forme des Three Lions reste donc une parfaite inconnue. Ce dimanche, les Anglais ont montré de réelles capacités à faire des différences individuelles même si Marcus Rashfort et Jadon Sancho, titulaires, n'ont pas vraiment convaincu. Empruntés en début de match, les hommes de Southgate sont montés en puissance au fur et à mesure. Calvert-Lewin et Sancho ont pensé ouvrir le score mais se sont heurtés à la barre transversale (32e, 38e).

Les Roumains, eux, ont régulièrement semé la panique dans la défense anglaise en se projetant balle au pied. Johnstone a d'ailleurs dû s'employer pour sortir la frappe de Sorescu après une remontée de plus de 50 mètres (44e). La seconde période a été coupée par des multitudes de changements. Multipliant les mauvais choix, les Three Lions s'en sont remis à un penalty de Rashford pour ouvrir le score suite à une faute peu évidente de Capusa sur Grealish (1-0, 68e).

Obligés d'attaquer pour égaliser, les Roumains ont ouvert des espaces, mais les Anglais ne sont pas parvenus à transformer leurs nombreuses occasions dont notamment un deuxième penalty tiré par Jordan Henderson et sorti par Florian Nita (78e). Toujours fébriles, les hommes de Southgate peuvent remercier leur gardien Sam Johnstone, héroïque devant Ivan (74e). Victorieux d'une courte tête, les Anglais avancent masqués. A Gareth Southgate maintenant d'effectuer les bons choix pour le prochain match de son équipe. Ce sera dimanche prochain face à la Croatie pour leur entrée dans l'Euro.

