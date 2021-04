L'écart de niveau était trop grand. Dernière équipe à avoir battu les États-Unis (3-1, le 19 janvier 2019), la France n'a rien pu faire ce mardi en amical face aux championnes du monde en titre (0-2). Au stade Océane du Havre, les filles de Corinne Diacre n'ont pas existé et ont été logiquement battues sur des buts signés Megan Rapinoe et Alex Morgan. Privées de nombreuses joueuses cadres, les Bleues ont été mangées au milieu de terrain et n'ont jamais pu exprimer leur football. Après leur victoire face à l'Angleterre (3-1), les Françaises terminent donc leur série de deux matchs amicaux sur un revers.

