Les Bleus vont retrouver partiellement leurs supporters lors de France-Bulgarie le 8 juin prochain. L'AFP annonce que la rencontre se déroulera avec 5.000 spectateurs et un couvre-feu décalé à 23 heures par dérogation. Ce match qui se déroulera au Stade de France bénéficiera un jour en avance des conditions de la deuxième étape de déconfinement, qui fait passer la jauge de 1.000 à 5.000 spectateurs et le couvre-feu de 21 à 23h.

Pour la finale de la Coupe de France, le 19 mai dernier, le gouvernement avait refusé toute dérogation et le match s'était donc déroulé à huis clos, de même pour le match préparatoire de l'Equipe de France à Nice mercredi soir. Le tournoi de Roland-Garros, qui a pu accueillir quelque 5.000 spectateurs depuis l'ouverture, n'a pas non plus bénéficié d'une dérogation au couvre-feu pour la nouveauté de ses sessions de nuit. Le 9 juin rouvriront également pour les sportifs amateurs les salles de sport, les piscines pour les adultes.

Matches amicaux Il n'y a pas que Benzema : voici ce qu'il faut aussi retenir de la victoire des Bleus IL Y A 3 HEURES

Matches amicaux Benzema, cinq ans après : "J'ai ressenti de la fierté, beaucoup de fierté" IL Y A UN JOUR