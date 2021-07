17e (MARSEILLE - SERVETTE : 0-0) : L'OM continue de mettre le pied sur le ballon, mais cela manque vraiment de rythme.

15e (MARSEILLE - SERVETTE : 0-0) : Gueye prend sa chance, aux 20 mètres, mais son ballon file directement en touche.

13e (MARSEILLE - SERVETTE : 0-0) : L'OM tente de mettre le pied sur le ballon, dans une séquence de possession.

11e (MARSEILLE - SERVETTE : 0-0) : Pour le moment, le mistral semble gêner l'OM, qui ne peut pas vraiment développer son jeu.

9e (MARSEILLE - SERVETTE : 0-0) : Le Servette se procure un nouveau corner, côté droit.

8e (MARSEILLE - SERVETTE : 0-0) : De loin, Stevanovic prend sa chance, mais son ballon passe largement au-dessus.

6e (MARSEILLE - SERVETTE : 0-0) : Bien décalé sur le côté droit par Dimitri Payet, Dieng, dans la surface de réparation, ouvre son pied et prend sa chance, mais Frick s'interpose et concède le corner !

4e (MARSEILLE - SERVETTE : 0-0) : Première frappe contrée et premier corner pour le Servette. Derrière, Ngamandouetnbu dévie le ballon et concède un nouveau corner, alors que le mistral est bel et bien présent.

2e (MARSEILLE - SERVETTE : 0-0) : Amavi prend des risques et met en difficulté son gardien, obligé de dégager en touche.

1re (MARSEILLE - SERVETTE : 0-0) : C'est parti pour la première période, au stade Parsemain et devant 5000 supporters ! Le coup d'envoi a été donné et Marseille a engagé.

20h59 : Les 22 acteurs pénètrent sur la pelouse !

20h55 : Voici la composition de départ du Servette, en 4-4-1-1 : Frick - Sauthier, Sasso, Rouiller, Sawadogo - Cognat, Valls, Stevanovic, Pedat - Antunes - Kyei. Prendront place sur le banc : Omeragic, Severin, Nyakossi, Monteiro, Diallo, Cespedes, Rodelin, Mendes, Alves.

20h50 : Les compositions d'équipes sont tombées. Voici celle de l'Olympique de Marseille, en 3-5-2 : Ngapandouetnbu - Kamara, Alvaro, Balerdi - Henrique, Gerson, Gueye, Rongier, Amavi - Payet, Dieng.

20h45 : Enfin, samedi dernier, le Servette avait alors concédé le match nul contre le Dynamo Kiev (1-1), avec un but de Imeri (13e) d'un côté, contre une réalisation de Shkurin de l'autre (85e).

20h40 : Le 7 juillet dernier, le Servette s'était alors incliné contre Yverdon, sur un but de Vladi (59e).

20h35 : Le 3 juillet dernier, le Servette avait alors arraché le match nul contre Xamax (2-2), grâce à des buts de Opoku (31e) et de Koné (70e) d'un côté, contre des réalisations de Lahiouel (22e) et de Nuzzolo, sur penalty (51e) de l'autre.

20h30 : En ce qui concerne le Servette, il s'agira d'un quatrième match amical. Pour l'instant, le bilan est de deux matches nuls pour une défaite.

20h25 : Enfin, dimanche dernier, l'OM avait alors battu Sète (2-1), grâce à des buts de Dieng (15e) et de Payet, sur penalty (41e), contre une réalisation de N'Gom (23e).

20h20 : Le 4 juillet dernier, l'OM avait alors battu Martigues (3-0), grâce à des buts de Kamara (37e), de Benedetto (51e) et de Gebreyesus (74e)

20h15 : Il s'agit du troisième match amical de l'Olympique de Marseille, qui compte un bilan de deux victoires.

20h10 : Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Eurosport.fr pour suivre en direct et en intégralité le match amical Marseille - Servette. Le coup d'envoi est prévu à 21h.

