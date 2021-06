Rappel des anciens ou pas, l’équipe d’Allemagne version 2021 de Joachim Löw est toujours aussi loin de convaincre. Pour son premier match de préparation pour l’Euro, ce mercredi soir à Innsbruck (Autriche) contre le Danemark, la Mannschaft de Joshua Kimmich a concédé le match nul alors qu’elle avait dominé la grande majorité de la rencontre (1-1). Malgré le premier but de Florian Neuhaus en sélection, le joueur du Borussia Mönchengladbach (48e), les Allemands ont cruellement manqué de précision devant le but adverse. Un contre anodin mené par Christian Eriksen et conclu par Yussuf Poulsen (71e) a rappelé les difficultés devenues récurrentes du premier adversaire des Bleus à l’Euro : une gestion de la profondeur très laborieuse et une possession de balle écrasante mais absolument stérile. Pour son retour en équipe nationale après plus de 4 années d’absence, Kevin Volland, l’attaquant de l’AS Monaco a joué une dizaine de minutes.

