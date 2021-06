Un doublé de Memphis Depay a évité aux Pays-Bas, brouillons, d'être surpris par une équipe d'Ecosse bien en place (2-2), mercredi soir à Faro au Portugal en match préparatoire à l'Euro (11 juin - 11 juillet). Les Pays-Bas qui affronteront l'Ukraine, la Macédoine du Nord et l'Autriche au premier tour de l'Euro ont remis une copie plutôt brouillonne. Frank de Boer alignait pourtant une équipe proche de son onze type, disposée en 5-3-2, avec Depay et Wout Weghorst en pointe, soutenus par Georginio Wijnaldum et Frenkie de Jong. Mais ce schéma manque encore de liant.

Depay s'est bien rattrapé

L'Ecosse, qui prépare un début d'Euro difficile dans un groupe relevé avec la République tchèque, l'Angleterre et la Croatie, a de son côté surtout penser à défendre se créant ses rares occasions sur des contre-attaques.Dès la 11e minute, Jack Hendry profitait d'un mauvais contrôle de Depay pour armer une frappe à l'entrée des seize mètres et tromper Tim Krul.

L'attaquant de l'OL réparait sa bévue sept minutes plus tard d'une superbe volée à la réception d'un service de Wijnaldum (1-1, 17e). Les hommes de Steve Clarck, privé de cinq joueurs placés en quarantaine après un cas de Covid concernant John Fleck, ont misé sur les contres, avec un certain succès. Sur l'une de ces phases, rapidement exécutée, Kevin Nisbet inscrivait son premier but en sélection, sur un centre d'Andrew Robertson (63e). Alors que les Pays-Bas se dirigeaient vers un revers peu glorieux, Depay, encore lui, sauvait ses couleurs sur un coup franc bien frappé depuis l'entrée de la surface de réparation écossaisse (89e, 2-2).

