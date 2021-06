Matches amicaux

Pays-Bas - Géorgie : 3-0

Les Pays-Bas, avec Memphis Depay dans tous les bons coups, ont bouclé leur campagne préparatoire à l'Euro (11 juin - 11 juillet) par une victoire aisée mais une prestation poussive, face à la modeste Géorgie (3-0), dimanche à Enschede. Avec le vétéran Maarten Stekelenburg (38 ans) dans les buts et le retour en défense centrale de Daley Blind, éloigné des terrains depuis mars en raison d'une blessure à une cheville, les Néerlandais ont logiquement dominé. A la pause, ils ne devaient leur court avantage qu'à un penalty converti par Memphis Depay après une faute commise sur Denzel Dumfries (10e). Ils ont fait mieux en deuxième période avec une domination concrétisée par Wout Weghorst (servi par Depay à la 55e) et via Ryan Gravenberch (76e, à la réception d'une reprise contrée de... Depay).

Danemark - Bosnie-Herzégovine : 2-0

Le Danemark n'a pas eu à forcer. Ce dimanche soir, à l'occasion de leur deuxième et dernier match de préparation, les Danois ont disposé de la Bosnie-Herzégovine (2-0), grâce à deux buts inscrits par l'attaquant du FC Barcelone Martin Braithwaite (18e) et par l'attaquant Andreas Cornelius (73e), prêté à Parme la saison dernière. Leur adversaire d'un soir ne sera pas présent à l'Euro, contrairement aux partenaires de Simon Kjaer, dans le groupe B, en compagnie de la Russie, la Belgique et la Finlande. Après un match nul contre l'Allemagne (1-1), le Danemark boucle donc sa préparation sur une bonne note.

Autriche - Slovaquie : 0-0

Pas de vainqueur entre l'Autriche et la Slovaquie. En amical, les deux nations se sont quittées sur un match nul et vierge (0-0). Pourtant, les coéquipiers du capitaine David Alaba, futur pensionnaire du Real Madrid, ont beaucoup tenté (18 tirs à huit), sans parvenir à trouver la faille. C'est un deuxième match consécutif pour les Autrichiens sans inscrire le moindre but. Ce fut déjà le cas ce mercredi, face à l'Angleterre (1-0). Quant aux Slovaques, ils bouclent leur préparation avec un nouveau nul en deux rencontres disputées. Ces deux sélections vont désormais pouvoir se concentrer sur l'Euro, où l'Autriche sera dans le groupe C, avec les Pays-Bas, la Macédoine du Nord et l'Ukraine, et la Slovaquie, dans le E, avec la Suède, la Pologne et l'Espagne.

Luxembourg - Écosse : 0-1

L'Ecosse termine sa préparation sur une bonne note. La sélection, qui disputera l'Euro dans le groupe D avec la République tchèque, la Croatie et l'Angleterre, a battu le Luxembourg, sur la plus petite des marques (0-1). Un but inscrit dès la 27e minute de jeu, par l'intermédiaire de l'attaquant de Southampton Che Adams (24 ans). Quant aux Luxembourgeois, absents de ce même championnat d'Europe, ils ont terminé cette rencontre en infériorité numérique, avec l'expulsion directe du défenseur Vahid Selimovic (35e).

