63e (LYON - WOLFSBURG : 3-1) : Après une faute sur Cherki, Otavio est averti.

61e (LYON - WOLFSBURG : 4-1) : BUT DE L'OL ! Lancé par Lucas, côté gauche, Cornet trouve Toko-Ekambi, pour le triplé ! Ce but est annulé pour un hors-jeu de Cornet au départ de l'action... On en reste à 3-1.

60e (LYON - WOLFSBURG : 3-1) : L'OL ne devrait pas tarder avant d'effectuer de nouveaux changements.

58e (LYON - WOLFSBURG : 3-1) : Le début de la seconde période est largement à l'avantage de l'OL, comme le début de la première.

56e (LYON - WOLFSBURG : 3-1) : Sur sa lancée, l'OL obtient un nouveau corner.

55e (LYON - WOLFSBURG : 3-1) : BUT DE L'OL ! Sur cette même action, Gusto, côté droit, adresse un centre parfait dans la surface de réparation. Le ballon est déposé sur la tête de Toko-Ekambi, qui marque d'une magnifique tête croisée, pleine lucarne !

55e (LYON - WOLFSBURG : 2-1) : Derrière, sur ce corner, Marcelo, dans la surface de réparation, place sa tête, mais Casteels se détend de tout son long pour éloigner le danger !

55e (LYON - WOLFSBURG : 2-1) : Face à Otavio, Cherki obtient un corner.

54e (LYON - WOLFSBURG : 2-1) : Dembélé tergiverse trop et ne parvient pas à trouver une bonne situation de frappe.

52e (LYON - WOLFSBURG : 2-1) : Roussillon frappe. Il pensait obtenir le corner, mais ce ne sera pas le cas.

51e (LYON - WOLFSBURG : 2-1) : Ce centre-tir de Victor est complètement raté.

50e (LYON - WOLFSBURG : 2-1) : A noter que Wolfsburg n'a pas encore effectué de changements.

48e (LYON - WOLFSBURG : 2-1) : Casteels finit par se relever difficilement, aidé des soigneurs. Le jeu peut reprendre.

46e (LYON - WOLFSBURG : 2-1) : Après un centre venu de la droite, Dembélé loupe le ballon mais percute Casteels, qui reste au sol.

46e (LYON - WOLFSBURG : 2-1) : Pour l'OL, Diop a remplacé Aouar.

46e (LYON - WOLFSBURG : 2-1) : C'est parti pour la seconde période ! Le coup d'envoi a été donné et Lyon a engagé.

45e+3 (LYON - WOLFSBURG : 2-1) : C'est la mi-temps ! Lyon mène contre Wolfsburg (2-1), grâce à des buts de Toko-Ekambi (7e) et Dembélé (29e) contre une réalisation de Ginczek (30e).

45e+1 (LYON - WOLFSBURG : 2-1) : De loin, Guilavogui prend sa chance, mais son ballon n'est pas cadré.

45e+1 (LYON - WOLFSBURG : 2-1) : Cherki se fait prendre au piège du hors-jeu.

45e (LYON - WOLFSBURG : 2-1) : Il y aura deux minutes de temps additionnel.

43e (LYON - WOLFSBURG : 2-1) : Après un très bon centre de Gusto, Dembélé, certainement surpris par le raté d'Otavio au second poteau, place sa tête, mais son ballon fuit le cadre !

42e (LYON - WOLFSBURG : 2-1) : Wolfsburg finit clairement mieux cette première période, alors que la pause se rapproche.

40e (LYON - WOLFSBURG : 2-1) : Dembélé tente une nouvelle fois sa chance, mais Casteels se couche parfaitement bien sur le ballon.

38e (LYON - WOLFSBURG : 2-1) : A l'entrée de la surface, Roussillon déclenche une reprise de volée du pied gauche, mais son ballon passe au-dessus.

36e (LYON - WOLFSBURG : 2-1) : Wolfsburg joue mieux. Marcelo est obligé de revenir pour concéder le corner.

34e (LYON - WOLFSBURG : 2-1) : Tout seul, à l'entrée de la surface, Philipp frappe, mais son ballon s'envole dans les airs.

32e (LYON - WOLFSBURG : 2-1) : Le VAR valide bien ce but.

30e (LYON - WOLFSBURG : 2-1) : RÉDUCTION DE L'ÉCART POUR WOLFSBURG ! Après une perte de balle de Lucas, Gerhardt trouve Victor à gauche. Le latéral centre dans la surface pour Ginczek, qui conclut, de l'intérieur du pied droit, en une touche de balle !

29e (LYON - WOLFSBURG : 2-0) : LYON FAIT LE BREAK ! Dembélé, servi en une touche de balle par Toko-Ekambi à l'entrée de la surface de réparation, veut trouver Cherki côté gauche. Finalement, le ballon lui revient dans les pieds et il frappe du pied gauche ! Son ballon, contré par Gerhardt, trompe Casteels, pris à contre-pied !

27e (LYON - WOLFSBURG : 1-0) : Le jeu peut reprendre, avec les 22 mêmes acteurs.

26e (LYON - WOLFSBURG : 1-0) : Cornet se relève, aidé des soigneurs. Les deux équipes en ont profité pour prendre une pause fraîcheur.

25e (LYON - WOLFSBURG : 1-0) : Après un choc, dans les airs avec son coéquipier Caqueret, Cornet reste au sol. Il est sonné.

24e (LYON - WOLFSBURG : 1-0) : Dembélé avait frappé, dans un angle très fermé. Finalement, il était en position de hors-jeu.

23e (LYON - WOLFSBURG : 1-0) : Après une grosse faute sur Gusto, qui était passé, Gerhardt écope du premier carton jaune de la rencontre.

21e (LYON - WOLFSBURG : 1-0) : LE POTEAU POUR L'OL ! Après un une-deux avec Dembélé, Cherki enchaîne d'une frappe à ras de terre, mais son ballon vient heurter le poteau !

20e (LYON - WOLFSBURG : 1-0) : Casteels capte directement le ballon, sur un coup-franc lyonnais, tiré près de la ligne de touche, côté gauche.

18e (LYON - WOLFSBURG : 1-0) : Depuis le début de cette rencontre, Jean Lucas, déjà passeur décisif, est très à son aise.

16e (LYON - WOLFSBURG : 1-0) : L'OL tente de repartir depuis derrière, mais se heurte au bloc adverse.

14e (LYON - WOLFSBURG : 1-0) : Toko-Ekambi est cherché, mais l'attaquant lyonnais est sanctionné d'une faute.

12e (LYON - WOLFSBURG : 1-0) : Philipp se charge d'un coup-franc extrêmement bien placé, mais sa tentative du pied droit est parfaitement bien captée par Pollersbeck.

11e (LYON - WOLFSBURG : 1-0) : Derrière, sur le corner, Ginczek, de loin, tente sa chance, mais son ballon fuit le cadre.

10e (LYON - WOLFSBURG : 1-0) : Gusto concède le corner, alors que Wolfsburg tente de réagir.

8e (LYON - WOLFSBURG : 1-0) : OUVERTURE DU SCORE POUR L'OL ! Après une relance de Marcelo, Jean Lucas lance Karl Toko-Ekambi à l'aveugle, à la limite du hors-jeu. L'attaquant remporte ensuite son face-à-face avec Casteels, après l'avoir dribblé !

7e (LYON - WOLFSBURG : 0-0) : Pour le moment, le pressing haut de l'Olympique Lyonnais est particulièrement efficace.

5e (LYON - WOLFSBURG : 0-0) : Lyon tente déjà de reprendre les choses en main et essaye de construire son jeu.

3e (LYON - WOLFSBURG : 0-0) : Dans ces premiers instants, Wolfsburg tente de mettre le pied sur le ballon.

1re (LYON - WOLFSBURG : 0-0) : C'est parti pour la première période ! Le coup d'envoi a été donné et Wolfsburg a engagé.

21h01 : Les 22 acteurs pénètrent sur la pelouse !

21h00 : Les deux formations sont dans le couloir.

20h55 :Voici la composition de départ de Wolfsburg, en 4-2-3-1 : Casteels - Otavio, Brooks, Lacroix, Roussillon - Guilavogui (c), Gerhart - Steffen, Philipp, Victor - Ginczek.

20h50 :Les compositions d'équipes sont tombées. Voici celle de l'Olympique Lyonnais, en 4-3-3 : Pollersbeck - Gusto, Marcelo, Lukeba, Cornet - Caqueret, Lucas, Aouar - Toko Ekambi, Dembele (c), Cherki. Prendront place sur le banc : Bonnevie, Félix, Col, Lomami, Bonnet, Diop, El Arouch, Wissa, Lega, Nsombi, Koné.

20h45 : Du côté du Groupama Stadium de Décines-Charpieu, plus tôt dans la journée, l'Olympique Lyonnais a disputé un premier match amical, ce samedi. A l'arrivée, le club s'est imposé contre Villefranche (2-0), grâce à deux buts inscrits par l'attaquant algérien Islam Slimani (16e) et par le défenseur ivoirien Sinaly Diomande (38e).

20h40 : De son côté, Wolfsburg a déjà joué trois matches de préparation, pour un bilan d'une victoire, le 6 juillet dernier contre les Allemands d'Aue (2-1), ainsi que de deux défaites, samedi dernier face à Rostock (0-3) puis mercredi dernier contre Holstein Kiel (0-1).

20h35 : Samedi dernier, l'Olympique Lyonnais a disputé son premier match amical, contre Bourg-en-Bresse, avec une large victoire à la clé (5-1). L'attaquant français Moussa Dembélé a inscrit un doublé (30e, 45e), alors que les autres buteurs lyonnais ont été le Français Bradley Barcola (62e), l'attaquant algérien Islam Slimani (76e) et le défenseur français Castello Lukeba (79e). En face, le milieu de terrain français Matthieu Ezikian a réduit la marque (51e).

20h30 : La dernière confrontation entre les deux formations remonte au 28 juillet 2018. A l'occasion d'un match amical, Lyon avait alors battu Wolfsburg (2-1), grâce à des buts du défenseur français Léo Dubois (16e) et de l'attaquant français Martin Terrier (36e), contre une réalisation du milieu de terrain allemand Maximilian Arnold (67e).

20h25 : Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Eurosport.fr pour suivre en direct et en intégralité le match amical Lyon - Wolfsburg. Le coup d'envoi est prévu à 21h05.

Peter Bosz, le nouvel entraîneur de Lyon Crédit: Getty Images

