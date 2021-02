L'équipe de France doit débuter son stage samedi à Clairefontaine en vue de deux rencontres amicales contre la Suisse les 20 et 23 février à Metz. Initialement, la sélection dirigée par Corinne Diacre devait disputer la seconde édition du Tournoi de France entre le 17 et le 23 février. Mais la FFF a dû renoncer jeudi à l'organisation de la compétition amicale après la défection de deux adversaires, la Norvège et l'Islande.