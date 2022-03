L'étiquette l'accompagne depuis si longtemps qu'on la pensait impossible à décoller. Il faudra plus qu'un Euro raté et un automne réussi pour l'en débarrasser mais dans son discours comme sur le terrain, Didier Deschamps opère, petit à petit, un changement de paradigme. Lui, le pragmatique à qui l'on avait reproché de gagner la Coupe du monde sans jouer comme beaucoup l'auraient aimé, n'a cessé, ces derniers mois, de déplacer le curseur vers l'avant.

Ad

Peut-être était-ce la suite logique. Après les tâtonnements et les doutes qui ont accompagné les Bleus jusqu'à l'Euro, évoluer était nécessaire. Le 3-4-3, pourtant, était tout sauf une évidence, malgré le retour de Karim Benzema. Deschamps l'avait essayé, à plusieurs reprises, sans que la greffe ne finisse par prendre. Le coup de massue subi l'été dernier aurait pu finir de le convaincre que c'est dans les vieux qu'on fait les meilleures confitures.

Matches amicaux De Lille à Doha : Mbappé, huit mois pour prendre le pouvoir IL Y A 9 MINUTES

Moins subir, assumer les risques

Son mérite aura été de s'entêter. L'arrivée de Théo Hernandez a tout fait basculer et lors des dernières sorties des Bleus, jusqu'au match de vendredi dernier face à la Côte d'Ivoire, le sélectionneur tricolore a fait des choix tactiques qui, de loin, tranchent assez clairement avec le passé. Ils sont assumés.

Giroud, le but qui change tout ? "Même s’il en marque 6 contre l’Afrique du Sud, ça ne change rien"

Lundi, à la veille d'affronter l'Afrique du Sud en amical, Raphaël Varane a souligné les difficultés de défendre en un contre un, ce qui est plus souvent le cas dans le nouveau dispositif tactique des Bleus. Deschamps, lui, a préféré en faire une condition : "On peut se retrouver en un contre un, a-t-il lâché en conférence de presse. Sinon, on se retrouve à cinq défenseurs derrière et ce n'est pas ce que je veux." Bien sûr, le Basque n'est pas subitement devenu Guardiola ou Bielsa et la notion d'équilibre demeure centrale. Mais désormais, l'ancien milieu de terrain imagine son équipe plus entreprenante.

"Un bloc compact oui, mais l'essentiel c'est qu'en phase de récupération avec de l'agressivité, le un contre un ne se voit pas, a-t-il expliqué. Je ne choisis pas ce système pour verrouiller mais pour créer plus de danger. La Côte d'Ivoire nous a posé des problèmes sur le côté gauche mais elle n'a pas résolu ceux qu'on leur a posés. Je ne veux pas qu'on se bride parce qu'il y a du danger. Ce n'est pas un risque. C'est ma ligne de conduite."

Pourquoi rester derrière si on a le ballon ?

Avec son trident offensif et deux hommes extrêmement dangereux dans les couloirs, Deschamps sait que son dispositif est une solution pour les Bleus et une équation pour l'adversaire qui, elle-même, doit être résolue pour inverser le rapport de force. Pas une mince affaire. Il y a quatre ans, au lendemain du titre décroché en Russie, le discours était bien moins proactif. "Moi, je prépare mon équipe pour mettre l'adversaire le plus en difficulté, justifiait le sélectionneur dans les colonnes de L'Equipe. Mais si tu n'as pas le ballon, il faut aussi être en mesure de s'adapter à cette situation. On ne décide pas de défendre pour défendre. C'est l'adversaire qui nous y oblige."

Meilleur milieu de l’année : pourquoi Tchouaméni a mis Rabiot dans le rétro

À l'époque, Deschamps défendait encore un 4-2-3-1 asymétrique où Blaise Matuidi offrait une sécurité supplémentaire sur le côté gauche. Aujourd'hui, il n'impose même plus une compensation des deux joueurs de couloirs. "Pourquoi rester derrière si on a le ballon ?, a-t-il interrogé en conférence de presse. Ils sont là pour utiliser la largeur. Si l'un est haut, on peut avoir un peu plus de sécurité de l'autre côté et c'est ce que Kingsley a fait vendredi. Mais sinon, on sort à trois [défenseurs centraux] et c'est à eux [les pistons] d'occuper la largeur."

Le sélectionneur ferait même passer ses joueurs pour les plus craintifs. Il a en tout cas répondu, avec le sourire, à la petite remarque de Raphaël Varane au sujet des duels en un contre un : "Je sais que plus les défenseurs sont protégés, plus ils sont tranquilles...".

Matches amicaux Grande première pour Saliba et Clauss, un doute en attaque : la compo probable des Bleus IL Y A 4 HEURES