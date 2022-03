Avant qu’il ne se fâche définitivement avec les tribunes du Vélodrome, Patrice Evra n’avait que du bien à dire de l’enceinte du Boulevard Michelet et des passionnés qui la garnissent les soirs de match. L’arrière latéral gauche aux 81 sélections pensait même que l’aventure des Bleus lors de l’Euro 2016 aurait connu un tout autre épilogue si le dernier chapitre de la compétition s’était déroulé sur la même scène que le pénultième, à savoir à Marseille.

“Si on avait joué la finale de l’Euro au Vélodrome, on aurait été champions d’Europe” : Le jour où il a dit ça, Evra était en mode séduction, puisque présenté à la presse par l’OM, club qu’il venait de rejoindre. Et s’il avait trouvé les bons mots pour plaire, l’ancien capitaine de Manchester United ne les avait pas seulement choisis pour se mettre l’auditoire dans la poche, mais rappeler combien sa précédente visite du stade Vélodrome avait été spéciale.

Ad

Equipe de France Coman - Clauss : Ils ont tout à prouver, ils ont tant à gagner IL Y A UNE HEURE

Marseille est la ville de province que les Bleus fréquentent le plus. Vendredi, ils fouleront la pelouse du Vélodrome pour la 17e fois. Mais la relation entre les Bleus et la cité phocéenne n’a pas toujours été simple, pour des raisons qui ont autant à voir avec le football qu’au jacobinisme. Néanmoins, à chaque fois que la sélection a eu besoin d’avoir un peu de vent dans le dos plus que de se faire souffler dans les bronches, elle l’a trouvé à Marseille.

On passera sur une soirée d’été 2000 et un match de gala entre les néo-champions d’Europe et une sélection mondiale où l’accueil avait été frais pour le Parisien Nicolas Anelka et l’ancien Marseillais Christophe Dugarry. Les Bleus s’étaient juré de ne pas revenir de sitôt. Lucas Digne, joueur du PSG, avait aussi eu droit à ses sifflets à l’occasion d’un France - Suède amical de novembre 2014 (1-0). Ce à quoi le local de l’étape d’alors, Mathieu Valbuena, avait rappelé qu’il avait également été gentiment assaisonné par le Parc un an plus tôt, à l’occasion d’un France - Australie amical (6-0).

Quand ça compte, le Vélodrome est là

Quand ça compte et qu’il faut être là, l’équipe de France n’a jamais eu à se plaindre de l’accueil des locaux. France - Portugal 1984 (3-2, ap). 54000 spectateurs engoncés dans un stade qui n’était pas prévu pour en accueillir autant, avec Zinédine Zidane en ramasseur de balle. Une soirée unique. Un tremplin vers le premier sacre tricolore. France - Afrique du Sud 1998 (3-0). La première marche, cette fois, vers la conquête planétaire. Avec ZZ, encore, mais sur le terrain. Et puis 2016, qu’une partie de la bande à Deschamps a vécue.

L'Albanie au premier tour, déjà. Soirée chaude. Victoire sur le fil (2-0). Et puis l’Allemagne, en demie. Ceux qui l’ont vécu de l’intérieur et sous le toit du Vélodrome gardent en mémoire une soirée incroyable. La plus chaude connue par les Bleus au XXIe siècle, assurément. A part le barrage retour face à l’Ukraine, en novembre 2013 (3-0), quand le Stade de France s’était enfin transformé en chaudron, rien n’approche l'incandescente demie de l’Euro 2016.

Coman s’installe, Giroud en balance, Rabiot recule : La compo probable décryptée

Ballottés par les Allemands, les Bleus avaient joué à 65000 contre onze ce soir-là. Antoine Griezmann, porté par la vague, s’était occupé du reste. Les futurs vice-champions d’Europe s’étaient beaucoup parlé ce soir-là mais peu entendu, tant les quatre coins du stade Vélodrome avaient furieusement rugi et atteint un niveau sonore à clouer le bec de n’importe quelle vuvuzela. Jamais un clapping - à la mode lors de cet Euro 2016 - n’avait été aussi assourdissant. Ce qui avait fait dire à Didier Deschamps, en peu de mots qui en disaient long : “Quand on voit ce stade gonflé à bloc…”

Je me souviens du trajet en car...

Six ans plus tard, les oreilles ne bourdonnent plus mais les papillons sont toujours là. “C’est un grand souvenir sur le plan personnel, mais pour en avoir discuté avec mes partenaires, tous se souviennent de cette soirée. Je me souviens du trajet en car jusqu'au stade, la ferveur positive qui nous avait accompagnés, détaille Hugo Lloris. C’est toujours un plaisir de revenir ici, on sait que l’ambiance sera au rendez-vous.”

L’ambiance du Vélodrome, Didier Deschamps la connait mieux que quiconque dans le groupe Bleu. Mais lui aussi a été particulièrement marqué par la dernière venue des Bleus. Revenir, six ans après, c'est forcément particulier : "Ça me rappelle tout ce que peut procurer le football. Ça ne nous donnait pas un titre mais l’occasion de jouer la finale chez nous. Ce contexte-là, face à cette équipe d’Allemagne… Ce partage, cette émotion, ça fait partie des très très bons souvenirs.” Vendredi soir, le Vélodrome sera plein. Sera-t-il gonflé à bloc ? Le contexte ne s'y prête pas forcément. Mais à Marseille, une étincelle suffit.

Matches amicaux Meilleur milieu de l’année : pourquoi Tchouaméni a mis Rabiot dans le rétro IL Y A 4 HEURES