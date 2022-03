Christian Eriksen, remis du Covid-19, va pouvoir s'entraîner jeudi avec le Danemark et pourrait faire son grand retour sous le maillot danois samedi. C'est en tout cas ce qu'a annoncé mercredi le sélectionneur Kasper Hjulmand.

Neuf mois après son arrêt cardiaque en plein Euro qui a nécessité l'implantation d'un régulateur cardiaque, Christian Eriksen avait été convoqué la semaine dernière pour les matches amicaux contre les Pays-Bas à Amsterdam samedi et face à la Serbie à Copenhague mardi. Mais un test positif au coronavirus était venu compromettre son retour.

"Le plus probable est qu'il commence sur le banc contre les Pays-Bas, et ensuite on verra comment ça se passe à Amsterdam. Mais il est disponible à 100% pour jouer à domicile" contre la Serbie, a déclaré Kasper Hjulmand lors d'une conférence de presse avec les médias danois. Le Scandinave, qui évolue désormais à Brentford en Premier League, va rejoindre mercredi soir la sélection danoise actuellement rassemblée en Espagne, et pourra s'entraîner jeudi, a confirmé la fédération à l'AFP.

"On doit juste faire un point sur ce qu'il a pu faire avec Brentford, où il a pu recommencer à s'entraîner dimanche. Avant cela il avait manqué l'entraînement pendant quatre jours. Donc on va voir ce qu'il a pu faire", a souligné Kasper Hjulmand.

