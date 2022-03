Cela ne pouvait pas passer inaperçu. Jeudi dernier, quand Didier Deschamps a dévoilé la liste des Bleus pour affronter la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud, le sélectionneur tricolore a annoncé huit noms de joueurs formés au Paris Saint-Germain : Alphonse Areola, Mike Maignan, Presnel Kimpembe, Mattéo Guendouzi, Adrien Rabiot, Kingsley Coman, Moussa Diaby et Christopher Nkunku. Plus d’un tiers du groupe issu du même club, c’est marquant. Que Kimpembe soit le seul parmi eux à évoluer encore au PSG l’est tout autant.

C’est l’exception qui confirme la règle. Paris n’a pas voulu, ou pas su, retenir en son sein des joueurs qui ont atteint un niveau suffisamment élevé pour intégrer la sélection d’une nation championne du monde en titre. La situation a de quoi interroger sur la politique du club parisien. L’urgence du résultat, la volonté de se doter de joueurs confirmés pour atteindre son objectif affiché de remporter la Ligue des champions, le potentiel marketing des stars mondiales… Autant de raisons qui ont poussé le PSG à tourner le dos aux fleurons de sa formation. Même si ce constat est à relativiser au cas par cas.

Coman, Nkunku, Diaby : l’attaque bouchée au PSG

Les dirigeants parisiens ont toujours fait la part belle de leur recrutement pour le secteur offensif, de Zlatan Ibrahimovic à Leo Messi en passant par Ezequiel Lavezzi, Lucas Moura, Edinson Cavani, Angel Di Maria, Kylian Mbappé, Julian Draxler ou Mauro Icardi. L’avenir des jeunes formés au PSG a ainsi toujours été davantage bouché en attaque qu’ailleurs. Ce qui avait poussé Kingsley Coman, alors âgé de 18 ans, à quitter Paris à la fin de son contrat en 2014 pour trouver plus de temps de jeu, après quatre apparitions sous le maillot parisien.

Coman, initialement ouvert à un prêt que le PSG ne souhaitait pas lui accorder, n’avait pas choisi la facilité en rejoignant la Juventus Turin. Un club aux ambitions assez similaires à celles de Paris et pas forcément réputé pour miser sur les jeunes. Les perspectives de voir son temps de jeu grimper en flèche dans le Piémont n’étaient pas forcément si nettes. Mais à ses yeux, elles étaient manifestement toujours supérieures à ce que le PSG pouvait lui offrir. Cela en disait déjà suffisamment long sur l’état d’esprit d’un attaquant quant à ses chances de percer au sein de son club formateur.

Christopher Nkunku et Moussa Diaby ont confirmé cette tendance en quittant Paris respectivement pour le RB Leipzig et le Bayer Leverkusen, même si leur cas est différent. Contrairement à Coman, ils ont été vendus par un PSG en quête de liquidités dans le cadre du fair-play financier. Ils ont chacun choisi un championnat, la Bundesliga, qui avait déjà prouvé sa capacité à lancer rapidement dans le grand bain des jeunes joueurs, en particulier des Français. Et ils ont opté pour des clubs certes ambitieux, mais pas des prétendants affichés à la Ligue des champions. Un cadre idéal et des garanties de temps de jeu pour exploser rapidement au plus haut niveau. Tout ce que Paris n’a jamais vraiment voulu leur offrir.

Areola, Maignan : une leçon à méditer

Paris et ses gardiens, c’est tout un roman. L’idée d’avoir un portier formé au club a longtemps fait son chemin au PSG. Mais dans l’esprit des dirigeants parisiens, ce devait être Areola. Son prêt à Villarreal à l’été 2015 pour lui permettre de s’aguerrir entrait dans cette logique. Dans le même temps, Paris avait recruté l’Allemand Kevin Trapp pour en faire son numéro un et relégué l’Italien Salvatore Sirigu, titulaire lors des quatre premières années de l’ère QSI, au rang de doublure. Maignan, même s’il voulait rester, n’a pas eu d’autre choix que de partir à Lille pour lancer sa carrière tant le chemin vers l’équipe première du PSG paraissait fermé à double tour à l’instant T.

Areola n’a jamais vraiment convaincu dans la capitale après son retour de prêt de Villarreal. Peut-être pour une question de niveau, mais cela peut aussi s’expliquer par un contexte délicat avec la concurrence de Trapp à un poste où une hiérarchie s’impose davantage que dans les autres secteurs. Et quand Thomas Tuchel semblait disposé à lui donner clairement le statut de numéro un à l’été 2019, Paris lui a définitivement barré la route en recrutant Keylor Navas juste avant la clôture du mercato. Depuis, Areola enchaîne les prêts. Maignan, lui, a percé dans un environnement beaucoup plus sain à Lille avant de confirmer sa progression à l'AC Milan. Une leçon à méditer pour un PSG toujours empêtré dans ses problèmes de gardiens…

Le cas Rabiot, l’épiphénomène Guendouzi

Ils ont en commun leur poste, milieu de terrain, et leur longue chevelure. Mais leurs cas sont totalement différents. Adrien Rabiot avait quitté le PSG pour le Juventus Turin à la fin de son contrat en juin 2019, au bout d’un long bras de fer qui avait notamment entraîné sa mise à l’écart de l’équipe première. Alors qu’il s’y était solidement installé. "Le Duc" souhaitait déjà quitter Paris à l’été 2018, plus parce qu’il ne s’estimait pas considéré à sa juste valeur que par manque de temps de jeu. Il n’avait pas apprécié que sa direction lui ferme la porte et avait refusé de prolonger jusqu’à son départ.

Guendouzi, lui, n’avait pas attendu de taper à la porte de l’équipe première pour mettre les voiles. L’actuel milieu de l’OM était parti bien avant cela, dès l’âge de 15 ans, pour finir sa formation à Lorient après avoir fréquenté les équipes de jeunes du PSG depuis ses 6 ans. Il souhaitait avoir du temps de jeu le plus vite possible et avait choisi « un club plus modeste », selon les termes de son agent Philippe Nabe, pour se donner plus de chances de lancer rapidement sa carrière. Un argument récurrent pour expliquer les départs précoces des titis parisiens vers d’autres cieux. Mais contrairement à tous les joueurs précédemment cités, Guendouzi a quitté le club trop tôt pour vraiment donner l’impression d’avoir essayé de percer à Paris.

L’exception Kimpembe

Elle est finalement assez symbolique. Kimpembe est le seul défenseur parmi les huit "titis" lors de ce rassemblement des Bleus, et aussi le seul à être encore au club. Ce n’est pas forcément une coïncidence. Son cas incarne surtout le décalage qui peut exister pour tailler sa route jusqu’à l’équipe première parisienne selon les secteurs de jeu, et bénéficier ainsi du temps de jeu et de l’exposition nécessaires pour devenir international. Un exemple à méditer pour le PSG. Ses échecs répétés en Ligue des champions ont montré, entre autres, les limites de sa politique de recrutement. Et la réussite de ses jeunes pousses arrivées chez les Bleus après avoir quitté le nid parisien indique, peut-être, qu’il y a d’autres moyens pour arriver à ses fins.

