Kylian Mbappé peut-il prendre la même dimension en sélection qu'en club ? C'est l'un des enjeux de l'année pour l'équipe de France. Les mois qui séparent les Bleus du Qatar doivent permettre au Parisien d'exprimer son plein potentiel comme il le fait désormais au PSG depuis un an. En Bleu, il a connu une année 2021 très contrastée et bien plus cabossée qu'à Paris. L'Euro et son tir au but raté ont retardé sa prise de pouvoir sur une sélection qui doit être la sienne depuis bien longtemps déjà. Sa blessure au mollet en plein rassemblement en septembre a épaissi le brouillard. Mais la Ligue des Nations a levé les doutes et les interrogations.

Le tournant de son année internationale se situe sans doute face à la Belgique car il lui a fallu enterrer les démons de Bucarest . C'est comme si son penalty transformé face à Thibault Courtois, et célébré avec autant de soulagement que d'enthousiasme, avait refermé une parenthèse. Et sa fin d'année l'a replacé dans ses standards de club avec sept buts, dont un quadruplé face au Kazakhstan, et quatre passes décisives en quatre rencontres. Des chiffres qu'il n'avait même jamais approchés en sélection. Tout ce qui s'est passé depuis 2018 ressemble désormais à une immense rampe de lancement en léger faux-plat montant jusqu'à 2022.

Anomalie réparée, quadruplé, collectif : Kylian Mbappé a-t-il réussi son meilleur match en Bleu ?

Sans jouer, c'est lui dont il fut le plus question à Marseille

L'hiver européen, en dépit de l'élimination du PSG, l'a affublé du titre encore très honorifique de meilleur joueur du monde et aujourd'hui, Kylian Mbappé semble une jambe au-dessus de la concurrence. "Aujourd'hui, sans débat pour moi, personne ne fait mieux, sinon Lewandowski, a jugé Serge Aurier, jeudi dernier en conférence de presse. C'est le ou l'un des meilleurs joueurs au monde avec ce qu'il fait à Paris ou en équipe de France. Il est encore dans la progression, à fond à chaque match même avec Paris en difficulté, il sort son épingle du jeu. Il veut aller plus le haut possible." Ce mois de mars doit consolider son statut en équipe de France.

La semaine dernière à Marseille, alors même qu'une infection ORL l'a empêché de jouer, c'est de lui dont il fut le plus question. Mbappé a décidé de créer un précédent en refusant d'associer son image à celle de certains sponsors de l'équipe de France . Le poids pris par l'enfant de Bondy lui permet désormais d'imposer ce qu'il considère comme le plus juste à la FFF. C'est dire sa dimension même si son histoire avec les Bleus depuis quatre ans n'est pas rectiligne. Mardi, à Lille, il démarre un nouveau cycle qui doit l'amener au Qatar sur un trône.

Benzema, son meilleur allié

Face à l'Afrique du Sud, Mbappé devra affronter une difficulté supplémentaire : l'absence de Karim Benzema. Car plus que la renaissance de Mbappé en équipe de France, c'est la force du duo formé avec le Madrilène qui a remis les Bleus sur les rails à l'automne dernier. Longtemps, on s'est demandé comment articuler le trio d'attaquants avant de se rendre compte qu'il s'agissait sans doute davantage d'un duo. Toujours fourrés ensemble, Benzema et Mbappé ont tissé une complicité qui va bien au-delà du terrain. Leur relation justifie à elle seule le passage en 3-5-2 qui les met dans les meilleures conditions possibles. Pour le premier match de l'année de Mbappé en sélection, son meilleur acolyte ne sera pas là. Mais après tout, le champion du monde tient le PSG tout seul sur ses épaules depuis septembre dernier. Aucun défi ne doit lui faire peur désormais.

Prendre les commandes des Bleus doit rapidement devenir son horizon. Même si Didier Deschamps rappelle que seul le terrain compte pour Mbappé : "Il a une place très importante en équipe de France, mais ce n’est pas quelqu’un qui revendique beaucoup de choses en dehors du terrain, notait DD à Clairefontaine. Lui, c’est le terrain, mais c’est sûr que, quand il parle, ça prend du poids et beaucoup de place." Quatre ans après sa mise sur orbite spectaculaire entre Kazan et Moscou, le prince de Russie doit devenir le roi du désert à Doha. La longue procession jusqu'au Qatar démarre ce mardi au stade Pierre-Mauroy.

