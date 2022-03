Alors qu'il n'est pas dans les plans de Mauricio Pochettino au PSG, Thilo Kehrer se fait une place dans l'équipe nationale d'Allemagne. A la veille de Pays-Bas-Allemagne, son sélectionneur Hansi Flick a loué ses qualités en conférence de presse. "Thilo s'est solidement implanté dans l'équipe, il a marqué beaucoup de points et c'est bon pour nous", a-t-il déclaré à propos du Parisien, titulaire lors des huit matches sous l'ère Hansi Flick à différents postes défensifs.

Samedi, lors de la victoire (2-0) contre Israël, Thomas Müller n'était entré qu'à la pause, pour former un trident avec les attaquants de Chelsea Kai Havertz et Timo Werner, qui devraient de nouveau être alignés aux Pays-Bas. En charnière centrale, un troisième homme de Chelsea, Antonio Rüdiger, sera le patron de la défense, a annoncé Hansi Flick. Il a également promis de rendre sa place dans les buts à son capitaine Manuel Neuer, laissé au repos contre Israël (Andre ter Stegen et Kevin Trapp l'ont suppléé une mi-temps chacun).

Le seul absent de marque devrait être le milieu défensif Joshua Kimmich, resté à Munich pour assister à la naissance de son troisième enfant.

