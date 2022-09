Une banane a été jetée des tribunes en direction de l'attaquant brésilien Richarlison qui fêtait un but inscrit contre la Tunisie mardi en amical au Parc des Princes, où le match a aussi été brièvement interrompu en raison de lasers pointés sur les joueurs.

Alors que Richarlison venait d'inscrire le deuxième but du Brésil (19e minute) dans cette rencontre de préparation au Mondial 2022 (20 novembre-18 décembre), l'attaquant de Tottenham a été visé par quelques projectiles venus des gradins, dont une banane. L'air contrarié, Richarlison est retourné se replacer après avoir fêté ce but avec ses équipiers.

La Fédération brésilienne a réagi

Un acte dénoncé par la Confédération brésilienne de football (CBF), qui s'est exprimée, dans la soirée, via son compte Twitter officiel : "Malheureusement, après l'action, une banane a été lancée sur la pelouse en direction de Richarlison, auteur du deuxième but brésilien. La CBF renforce sa position de lutte contre le racisme et répudie toute manifestation de préjugés."

La semaine dernière, l'équipe du Brésil avait pris la défense d'un autre de ses attaquants, Vinicius, visé par des chants racistes lors d'un match du Real Madrid sur le terrain de son voisin, l'Atlético. La justice espagnole a ouvert une enquête.

Ce match amical entre le Brésil et la Tunisie, disputé devant une vaste majorité de supporters tunisiens au Parc des Princes, a aussi été marqué en première période par une brève interruption du jeu à la suite de l'usage de pointeurs lasers visant les joueurs. Le speaker du stade a alors appelé les supporters à cesser d'utiliser ces dispositifs.

