N'Golo Kanté n'est pas certain de pouvoir participer à France-Côte d'Ivoire vendredi en amical à Marseille. Ce mardi, le milieu de terrain de Chelsea a quitté momentanément le rassemblement des Bleus pour raisons familiales. Le joueur de 30 ans, qui a eu l'accord de Didier Deschamps, reviendra à Clairefontaine dès que possible.

A l'occasion de l'entraînement du jour, Hugo Lloris, Mike Maignan et Presnel Kimpembe sont restés en salle. Si le gardien de but de Tottenham souffre d'une gêne au niveau d'une hanche sans gravité, le Milanais ressent une douleur aux tendons d'Achille sans gravité également. Le défenseur parisien est lui touché à un genou. Cependant, leur participation à France-Côte d'Ivoire n'est pas remise en cause.

