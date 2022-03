Un rassemblement, deux matches en province, ce n'est pas si fréquent pour l'équipe de France qui a pour habitude de passer par la case Stade de France quand elle se retrouve, pour raisons historiques et contractuelles. Une fois n'est pas coutume, les Bleus ont disputé leurs deux matches en dehors de la région parisienne, à Marseille et à Lille, vendredi face à la Côte d'Ivoire (2-1) et donc mardi face à l'Afrique du Sud (21h15).

Après le Stade Vélodrome, où le public a fait connaître ses préférences en sifflant les Parisiens Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe lors de la présentation des équipes, hué l'ancien du PSG Adrien Rabiot lorsqu'il est entré, et, au contraire, soulevé des montagnes pour William Saliba et Mattéo Guendouzi, l'équipe de France a rendez-vous à Lille, au stade Pierre-Mauroy.

Après la victoire face à la sélection ivoirienne vendredi (2-1), Didier Deschamps n'avait pas pointé du doigt les sifflets mais il s'est montré plutôt content pour les deux Olympiens dont chacun des ballons touchés ont été accompagnés par des "olé". Néanmoins, le sélectionneur national a malicieusement ajouté qu'il aurait "préféré que ce soit pour tout le monde".

Varane positif, Clauss fataliste

A Lille, pas de risque de frottement entre Marseille et Paris mais peut-on avoir droit à un remake façon LOSC vs RC Lens ? Porteur du brassard de capitaine alors que Hugo Lloris est laissé au repos, Raphaël Varane n'espère pas. Il n'y croit pas, même. Ni pour lui, qui a débuté sa carrière au Racing, ni pour Jonathan Clauss, actuel fer de lance du club rival et néo-international.

"Je n'ai pas de crainte particulière, a-t-il lancé d'un ton posé. On est fier d'être ici avec le maillot de l'équipe de France. On vient pour essayer de prendre un maximum de plaisir et d'en donner à nos supporters. On a envie de continuer à progresser et je n'ai pas de crainte par rapport à l'accueil qu'on va avoir." Interrogé sur le même sujet dimanche à Clairefontaine, Clauss s'était montré moins positif que le défenseur central de Manchester United mais plus fataliste : "Je n'ai aucun message à faire passer : j'ai le maillot de l'équipe de France sur le dos. Si je ne suis pas sifflé, tant mieux. Si c'est le cas ? Ok..."

