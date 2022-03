17 novembre 2019 : le premier test réussi

Immuable 4-4-2. Antoine Griezmann en soutien d’Olivier Giroud, comme une évidence. La recette fut gagnante en 2018 après avoir porté les Bleus en finale de l’Euro alors pourquoi en changer ? Pourtant, en novembre 2019, la nouvelle dimension prise par Kylian Mbappé, et son attrait pour l’axe, oblige DD à tester autre chose. Face à l’Albanie (0-2), c’est une petite révolution culturelle : jamais depuis 2004 les Bleus n’avaient aligné trois défenseurs centraux au coup d’envoi.

Le résultat est séduisant : Griezmann s’éclate en meneur de jeu, Giroud est abreuvé en centres et les lacunes défensives des latéraux bleus sont moins visibles. A l’époque, le 3-4-3 ou 3-5-2 est vu comme une possibilité d’ajustement en cours de match plus que comme un système de départ. Mais l’histoire va basculer.

Antoine Griezmann face à l'Albanie Crédit: Getty Images

18 mai 2021 : Le retour de Benzema chez les Bleus

La rumeur avait surgi dans la journée pour se confirmer en soirée : après six ans d’absence, Karim Benzema revient en équipe de France. L’équilibre des Bleus est définitivement chamboulé. Champions du monde grâce à une assise défensive irréprochable, les Tricolores ambitionnent de marcher sur l’Europe avec leur attaque de feu, symbolisée par le trio Griezmann-Mbappé-Benzema. Reste à trouver la formule adéquate.

Deschamps tâtonne, éloigne parfois Griezmann de l’axe pour ne pas sacrifier son équilibre défensif. Le rendement du trio en pâtit. Le talent de Paul Pogba et de Karim Benzema masque les lacunes pendant un temps. Puis vient le naufrage.

Karim Benzema et Wissam Ben Yedder Crédit: Getty Images

28 juin 2021 : le bricolage suicidaire

Trois systèmes en trois matches. Avant de défier la Suisse en 8e de finale de l’Euro, les Bleus sont baladés au gré des systèmes mais ne trouvent toujours pas la bonne carburation. Des défenseurs centraux deviennent latéraux (Koundé), des milieux axiaux deviennent joueurs de couloirs (Rabiot, Tolisso) et le trio offensif ne se comprend toujours pas. Le pire est pourtant encore à venir.

Face à la Suisse, Clément Lenglet, en grande difficulté, est sorti du formol pour un match décisif. Il n’est pas aidé par les trois systèmes utilisés… en première période. En réalité, Deschamps est piégé. Sa liste des 26 pour l’Euro avait été pensée pour une défense à 4. Le passage à trois imposé par les circonstances (blessures de Lucas Digne et Lucas Hernandez) met pourtant en lumière les gros manques à des postes clés (pistons notamment). Désormais, si DD veut imposer ce 3-4-3, il devra construire ses listes en conséquence.

Didier Deschamps après la défaite face à la Suisse Crédit: Getty Images

26 août 2021 : Théo Hernandez appelé et l’histoire qui bascule

L’été est passé, l'idée a germé. Pour son côté gauche, où Adrien Rabiot aura longtemps servi de pansement, Didier Deschamps décide d’appeler un Théo Hernandez impressionnant de volume avec l'AC Milan. Dans un couloir où aucun homme fort n’a su prendre la relève de Blaise Matuidi, le petit frère de Lucas crève l’écran.

Est-ce un hasard si la victoire face à la Finlande (2-0) fut celle où la relation Griezmann-Benzema éclata au grand jour ? Non, car Hernandez a changé bien des choses. Détermination, engagement, prises d'initiatives, courses folles avec le ballon : son match fut annonciateur de la suite. Celle où il est un inamovible du onze de départ tricolore.

Octobre 2021 : La sacre en Ligue des nations, système adopté, onze incomplet

Rien de tel qu’un Final Four de Ligue des Nations pour un test grandeur nature. Décidé à tester ce système qui maximise enfin le potentiel offensif des Bleus, Deschamps le lance d’entrée face à la Belgique avec un onze proche de l’équipe-type (NDLR : N’Golo Kanté manque à l’appel). Bingo.

Si la défense a souffert le martyre face à Lukaku et consorts en première période, les Bleus s’en sortent, portés par leur trio de devant. Cerise sur la gâteau, c’est un Théo Hernandez loin d’être impressionné par l’enjeu qui scelle la victoire (3-2) sur une frappe de mule. Face à l’Espagne, ce fut moins net mais la victoire fut malgré tout au bout (2-1).

La victoire en Ligue des Nations a fait basculer des destins. Jules Koundé et Théo Hernandez ont gagné des galons de titulaires. A l’inverse, le naufrage de Benjamin Pavard à un poste qui n’est pas le sien oblige Deschamps à repenser son onze.

Les frères Hernandez après la victoire en Ligue des Nations Crédit: Getty Images

14 novembre 2021 : Coman piston droit, la révélation

Il ne s’est jamais caché : Deschamps est un inconditionnel de Kingsley Coman. Malgré des blessures récurrentes, le sélectionneur des Bleus n’a jamais cessé d’appeler un joueur dont la vitesse sur les premiers appuis et la qualité d’élimination met l’eau à la bouche du sélectionneur. Le trio offensif des Bleus étant parti pour durer, DD se creuse la tête pour réussir à intégrer le Bavarois à l’animation tricolore.

Coman piston droit ? La tentation est grande et se matérialise face au Kazakhstan (8-0). C’est un carnage pour l’adversaire et une révolution pour les Bleus. Jamais les ailes tricolores n’ont paru si menaçantes. Dans cette position, le titi arrive lancé et fait des différences systématiques. La comparaison avec Benjamin Pavard fait mal au champion du monde 2018 mais le sens de l’histoire porte désormais Coman en titulaire du poste.

17 mars 2021 : La convocation de Clauss

Deschamps choisit de pousser sa logique jusqu’au bout : à quoi bon conserver Pavard comme piston droit de recours alors que le Bavarois est en difficulté à ce poste ? Le choix est fait : en appelant Jonathan Clauss pour la première fois, piston droit en verve en L1, certes, mais loin de la logique mise en avant jusqu’à présent, le sélectionneur français acte le grand basculement et confirme que Pavard intègre la brigade des défenseurs centraux plutôt que celle des pistons. Le forfait du Bavarois, touché par le Covid, accentue encore un peu plus le grand changement puisque son remplaçant, William Saliba, n’a aucune histoire avec le poste de latéral droit classique hormis quelques douloureuses prestations à Marseille et Saint-Etienne.

Rien ne dit que Clauss, qui va découvrir le très haut niveau, gardera sa place jusqu’au Qatar mais la composition de la liste tricolore pour ces deux matches amicaux ne laisse guère de place au doute : à huit mois du Mondial 2022, c’est en 3-4-3 que Deschamps imagine ses Bleus. Après un long voyage tactique qui semble toucher à sa fin.

