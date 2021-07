45e+3 (BRAGA - MARSEILLE : 1-0) : C'est la mi-temps ! Au terme des 45 premières minutes de jeu, Braga mène contre Marseille (1-0), grâce à un but d'Abel Ruiz (19e).

45e+2 (BRAGA - MARSEILLE : 1-0) : Payet commence à perdre ses nerfs, après avoir été victime d'une nouvelle faute.

45e (BRAGA - MARSEILLE : 1-0) : Il y aura deux minutes de temps additionnel.

43e (BRAGA - MARSEILLE : 1-0) : Pour Braga, Silva est remplacé par Tormena. Sequeira, de son côté, peut visiblement reprendre sa place.

42e (BRAGA - MARSEILLE : 1-0) : Le jeu est évidemment arrêté, le temps que les deux joueurs se fassent soigner.

41e (BRAGA - MARSEILLE : 1-0) : Choc tête contre tête... pour deux coéquipiers. Sequeira et Silva saignent abondamment de la tête.

40e (BRAGA - MARSEILLE : 1-0) : On se rapproche de la pause. Une pause qui devrait faire du bien à l'OM, qui aura certainement besoin de changements.

38e (BRAGA - MARSEILLE : 1-0) : De premiers joueurs, comme Guendouzi, partent déjà à l'échauffement.

37e (BRAGA - MARSEILLE : 1-0) : Le bloc de Braga est également bien en place et pose de vrais problèmes à l'OM.

35e (BRAGA - MARSEILLE : 1-0) : Un Marseillais est particulièrement en difficulté, Balerdi, fautif sur le but et qui a énormément de déchet, notamment dans ses passes.

33e (BRAGA - MARSEILLE : 1-0) : Cela manque de mouvement côté marseillais, ce qui permet à Braga de se replacer rapidement.

31e (BRAGA - MARSEILLE : 1-0) : On a dépassé la demi-heure de jeu et l'OM n'arrive pas à se créer de situations. C'est compliqué pour les Phocéens, notamment tactiquement.

29e (BRAGA - MARSEILLE : 1-0) : Derrière, sur ce corner, un pied d'un joueur de Braga traîne encore, mais Mandanda se saisit du ballon.

28e (BRAGA - MARSEILLE : 1-0) : Fabiano parvient à obtenir un nouveau corner pour les siens.

27e (BRAGA - MARSEILLE : 1-0) : Après un coup-franc envoyé dans la surface de réparation, Galeno, libre de tout marquage, parvient à mettre sa tête, mais son ballon file au-dessus.

26e (BRAGA - MARSEILLE : 1-0) : Pour le moment, Galeno est trop facilement trouvé... Cela va trop vite pour l'OM !

24e (BRAGA - MARSEILLE : 1-0) : Après un bon centre de Henrique, Matheus capte parfaitement bien ce ballon, après la remise de l'une de ses partenaires.

22e (BRAGA - MARSEILLE : 1-0) : Cherché sur une ouverture côté gauche, Henrique est finalement signalé en position de hors-jeu.

21e (BRAGA - MARSEILLE : 1-0) : L'arbitre prend son temps, mais valide bien ce but.

19e (BRAGA - MARSEILLE : 1-0) : OUVERTURE DU SCORE POUR BRAGA ! Après une touche marseillaise, Balerdi perd ensuite le ballon. Parfaitement lancé, Abel Ruiz s'infiltre dans la surface de réparation et prend son temps avant d'ajuster Mandanda d'une frappe enroulée du pied droit !

17e (BRAGA - MARSEILLE : 0-0) : Les Marseillais n'y sont pas et sont même en danger sur chaque perte de balle.

15e (BRAGA - MARSEILLE : 0-0) : L'occasion pour Braga ! Idéalement trouvé dans la surface de réparation et complètement seul, Galeno a une balle de but au bout du pied, mais son tir est finalement trop croisé et son ballon file à côté ! Première alerte sur le but marseillais !

14e (BRAGA - MARSEILLE : 0-0) : Alors que l'on se rapproche du premier quart d'heure de jeu, aucune frappe cadrée à signaler, de part et d'autre.

12e (BRAGA - MARSEILLE : 0-0) : Le déchet technique est bien présent, pour le moment, notamment côté marseillais.

10e (BRAGA - MARSEILLE : 0-0) : Pour le moment, les attaquants de Marseille n'arrivent pas à être trouvés, alors que ce sont les trois défenseurs centraux qui touchent le plus de ballons.

8e (BRAGA - MARSEILLE : 0-0) : Sur ce corner tiré de la droite vers la gauche, Raul Silva, au premier poteau, place sa tête, mais son ballon file à côté.

7e (BRAGA - MARSEILLE : 0-0) : Après un centre dévié, Braga obtient déjà un deuxième corner dans cette rencontre.

6e (BRAGA - MARSEILLE : 0-0) : Marseille a le pied sur le ballon mais ne peut encore apporter le danger.

4e (BRAGA - MARSEILLE : 0-0) : Marseille tente de prendre le contrôle du jeu, mais le pressing de Braga est haut et déjà bien en place.

2e (BRAGA - MARSEILLE : 0-0) : Après un centre venu de la droite, Galeno, servi en retrait dans la surface de réparation, tente sa chance, mais il se fait contrer et Braga obtient déjà un premier corner.

1re (BRAGA - MARSEILLE : 0-0) : C'est parti pour la première période ! Le coup d'envoi a été donné et Marseille a engagé.

21h01 : Les 22 acteurs pénètrent sur la pelouse !

20h55 : Les deux équipes sont dans le couloir.

20h50 : Voici la composition de départ de Braga : Matheus - Paulo Oliveira, Raul Silva, Sequeira - Fabiano, André Horta, Al Musrati, Galeno - Fransérgio, Abel Ruiz, Ricardo Horta (c).

20h45 : Les compositions des deux équipes sont tombées. Voici celle de l'Olympique de Marseille de Jorge Sampaoli : Mandanda (c) - Alvaro, Kamara, Balerdi - Luis Henrique, Gueye, Gerson, Amavi, - Payet - Ünder, Benedetto.

20h40 : Enfin, ce jeudi, le club phocéen a enregistré une troisième victoire consécutive, contre le Servette (3-1), grâce à un but du milieu de terrain brésilien Gerson (54e) et à un doublé de l'attaquant argentin Dario Benedetto (80e, 90e+2), contre une réalisation de l'attaquant français Ronny Rodelin (76e).

20h35 : Le 11 juillet dernier, l'OM s'est défait de Sète (2-1), grâce à des buts de l'attaquant sénégalais Ahmadou Dieng (15e) et du milieu de terrain français Dimitri Payet, sur penalty (41e), contre une réalisation de N'Gom (23e).

20h30 : Le 4 juillet dernier, Marseille a battu Martigues (3-0), grâce à des buts du milieu de terrain français Boubacar Kamara (37e), de l'attaquant argentin Dario Benedetto (51e) et du Suisse Esey Gebreyesus (74e).

20h25 : En ce qui concerne Marseille, il s'agira de son quatrième match amical depuis l'entame de sa préparation.

20h20 : Il s'agit déjà du sixième match amical de Braga. Après trois victoires pour débuter cette série, contre Vizela (4-3), le 6 juillet dernier, face à Trofense (1-0), le 8 juillet dernier, puis contre Moreirense (0-4), le 10 juillet dernier, le club portugais reste, depuis, sur trois matches nuls, face à Estrela (0-0), le 13 juillet dernier, contre Farense (0-0), vendredi dernier, puis face à Portimonense (1-1), samedi dernier.

20h15 : La dernière confrontation entre les deux formations remonte au 22 février 2018. A l'occasion des seizièmes de finale retour de la Ligue Europa, Braga avait alors battu Marseille (1-0), grâce à un but de l'attaquant portugais Ricardo Horta (31e).

20h10 : Cette rencontre se déroulera du côté de l'Estadio Municipal de Braga à Braga.

20h05 : Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Eurosport.fr pour suivre en direct et en intégralité le match amical Braga - Marseille. Le coup d'envoi est prévu à 21h.

