L'ancien défenseur de l'Italie et de l'Inter Mauro Bellugi, 70 ans, a dû se faire amputer des deux jambes en raison de complications liées au coronavirus, a-t-il révélé mardi. " Ils ont même coupé la jambe avec laquelle j'ai marqué contre le Borussia Mönchengladbach ", a plaisanté Bellugi, en référence à son but inscrit avec l'Inter en Coupe d'Europe en novembre 1971. Mauro Bellugi avait été hospitalisé le 4 novembre après avoir contracté le Covid-19. Les médecins ont été contraints à une double amputation après l'aggravation de pathologies pré-existantes.

L'ancien défenseur, qui a également joué pour Bologne et Naples, s'est reconverti en consultant télé. "Je vais avoir des prothèses comme celles de (Oscar) Pistorius (athlète sud-africain amputé)", a-t-il confié au journaliste Luca Serafini sur le site altropensiero.net. Mauro Bellugi a remporté la Serie A avec l'Inter en 1971 et a également joué pour l'Italie lors des Coupes du monde 1974 et 1978.