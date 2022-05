Pourquoi ils sont nommés

Lovro Majer (Rennes) : auteur d’un doublé face à Saint-Étienne (2-0), le Croate a démontré son intelligence dans le placement et a fait preuve d’efficacité. Maestro.

Kylian Mbappé (PSG) : un doublé, une passe décisive : rien ne semble arrêter le meilleur joueur du championnat. Mbappé a su se montrer efficace sur le premier but, malin sur le deuxième et altruiste sur la réalisation d'Hakimi.

Kevin Gameiro (Strasbourg) : dans un match complètement fou face au PSG (3-3), l’ancien Sévillan a enflammé la Meinau en ouvrant le score en tout début de rencontre. Lorsque les Strasbourgeois ont couru après le score, il a pesé sur la défense parisienne.

Youcef Belaïli (Brest) : réduits à 10 face à Clermont (2-0), les Brestois ont pu compter sur l’ailier algérien. En pleine forme, il a pris les choses en main après l'exclusion de Del Castillo (22'). Il a régalé sur le but de break de Mounié grâce à une superbe passe décisive.

Wissam Ben Yedder (Monaco) : dans son duel à distance face à Mbappé, le buteur monégasque ne lâche rien et s’est encore illustré face à Angers en inscrivant le deuxième but des siens (2-0).

Predrag Rajković (Reims) : si les Rémois ont pu résister face à Lorient, c’est en grande partie grâce aux huit (!) arrêts du gardien serbe.

Moses Simon (Nantes) : à Bollaert, l'attaquant nigérian a dynamité la défense lensoise grâce à sa vitesse. Auteur d'un doublé, il a mis les Canaris sur de bons rails avant l'incroyable retour des Sang et Or (2-0).

Christopher Wooh (Lens) : alors que la rencontre était mal embarquée pour les Lensois, le défenseur de 20 ans est resté solide et s'est illustré dans la relance, au moment ou les Sang et Or en avaient le plus besoin.

Florian Tardieu (Troyes) : le capitaine troyen a eu les épaules solides et a contribué à la victoire importante des siens face à Lille (3-0) en marquant deux penalties.

Castello Lukeba (OL) : visiblement, rien ne l'impressionne. Dans un Vélodrome en fusion, le défenseur de 19 ans a muselé l'attaque marseillaise avant d'inscrire le premier but de l'OL. Patron.

Avec toujours la même notation pour cet exercice 2021-2022 : l'intégralité des joueurs sélectionnés empoche des points (15 points pour le 1er, 10 pour le 2e, 8 pour le 3e, 7 pour le 4e, 6 pour le 5e, 5 pour le 6e, 4 pour le 7e, 3 pour le 8e, 2 pour le 9e, 1 pour le 10e) à chaque journée de Championnat

