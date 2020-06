Mbappé en bande annonce, nouvelles améliorations... FIFA 21 sortira le 9 octobre

EA Sports a annoncé que le jeu FIFA 21 sortira le 9 octobre prochain. Cette décision s'explique par les retards pris par les différents championnats, à cause de la pandémie de coronavirus, et qui verront leur saison 2020-2021 repoussée de quelques semaines.

Contrairement aux autres années, il faudra un peu plus de patience avant de découvrir la nouvelle version de FIFA. En effet, EA Sports a annoncé que le célèbre jeu vidéo, version 2021, allait sortir le 9 octobre prochain. Habituellement, il fallait attendre le dernier jeudi de septembre, mais la pandémie de coronavirus a aussi décalé la sortie de FIFA 2021. Cette décision s'explique par le retard pris pour finir la saison 2019-2020, ce qui entraînera une reprise de l'exercice 2020-2021 plus tardive. Cependant, en cas de pré-commande de FIFA 21 Ultimate Edition ou de la version Champions League, il sera possible de se procurer le jeu dès le 6 octobre.

Dans FIFA 2021, où on retrouvera notamment Kylian Mbappé dans la bande annonce, plusieurs améliorations sont à prévoir par rapport à la précédente version : les temps de chargement seront plus rapides, l'accent a aussi été mis sur un meilleur éclairage du jeu et un meilleur son. De plus, les animations seront plus réalistes que jamais. Par ailleurs, ceux qui se procureront le jeu sur PlayStation 4 ou Xbox One pourront bénéficier de la version PS 5 ou Xbox Series X, dont la date de sortie est prévue avant Noël, sans frais supplémentaires.

