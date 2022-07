Le dernier FIFA développé par EA Sports se précise. Prévu pour le 30 septembre prochain sur PlayStation 5, Xbox Series, PC, Stadia, PS4 et Xbox One, le plus célèbre jeu vidéo de football a mis l'eau à la bouche de ses amateurs avec un premier trailer, dévoilé ce mercredi. Au menu de cette vidéo de plus de 2 minutes ? Une succession de cinématiques et quelques rares images de gameplay.

En plein Euro féminin , les femmes sont à l'honneur. C'est que FIFA 23 proposera pour la première fois à ses utilisateurs de jouer avec l'intégralité des formations de Barclays Women's Super League et de D1 Arkema, la première division féminine française.

Ad

Transferts La folie des centraux : comment les gros refont leur charnière IL Y A 40 MINUTES

Marie-Antoinette Katoto est ainsi mise en avant dans ce premier trailer, Kylian Mbappé aussi. Rien de plus logique puisque la star du PSG sera en couverture du jeu pour la troisième année consécutive. Une habitude donc, comme les promesses d'EA Sports, qui vante les mérites de sa poule aux oeufs d'or avec une expérience de jeu garantie "plus immersive que jamais" grâce à la technologie HyperMotion2 et un tas de petites nouveautés. Parmi celles-ci, à noter la présence d'un nouveau duo de commentateurs bien connu des abonnés de beIN Sports, Benjamin da Silva et Omar da Fonseca, qui remplace Hervé Mathoux.

Le changement sera-t-il perceptible manette en main ? Rendez-vous au début de l'automne pour le savoir...

Ligue 1 Renato Sanches entre Paris et l'AC Milan, Létang en position de force IL Y A UNE HEURE