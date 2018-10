Mbappé, Kamara, Aouar : la liste des 40 noms pour le Golden Boy est connue

Qui va succéder à Kylian Mbappé au palmarès du Goldey Boy ? Vainqueur de l'édition 2017, le joueur du PSG est certainement le grand favori à sa propre succession. Pour rappel, ce trophée, organisé par le quotidien italien Tuttosport, est décerné au meilleur joueur de moins de 21 ans évoluant en Europe. Ainsi, une liste de quarante noms vient d'être publiée, avec bien évidemment le nom de Mbappé. Mais ce n'est pas tout, puisque d'autres joueurs français sont présents.

Outre Mbappé, Kelvin Amian (Toulouse), Alban Lafont (Fiorentina), Boubacar Kamara (OM), Houssem Aouar (OL), Odsonne Edouard (Celtic) et Dayotchanculle Upamecano (Red Bull Salzbourg) sont également nommés. Côté PSG, on retrouve les noms de Moussa Diaby et Timothy Weah. Pietro Pellegri, l'attaquant italien de l'AS Monaco, et Ismaila Sarr, qui brille au Stade Rennais, sont dans la liste. Jules Keita, qui a joué huit matches de Ligue 1 cette saison avec Dijon, est nommé.

La liste finale de 20 joueurs sera officialisée le 1er novembre prochain.