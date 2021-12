"Kylian sait ce qu’il veut faire, nous aussi". Lors de la cérémonie du Ballon d'Or lundi, Nasser Al-Khelaïfi s'est montré mystérieux concernant l'avenir de l'international français, qui sera en fin de contrat avec le PSG en juin 2022. Alors que le club de la capitale n'a toujours pas réussi à arracher la signature du Bondynois, le Real Madrid continue de maintenir le contact et serait très optimiste sur le dossier à en croire la presse espagnole ce vendredi matin.

Selon AS , l'arrivée de l'ex-Monégasque, en tant que joueur libre en juin 2022, est "" et aucun "" n'est possible. En effet, le Real Madrid, qui rêve d'un trio Kylian Mbappé-Karim Benzema-Vinicius Jr., sait que le champion du monde veut être la tête d'affiche de l'actuel leader de Liga. Un nouveau statut qui pourrait l'aider à remporter le Ballon d'Or, le rêve du joueur français, classé neuvième de l'édition 2021, d'après. "", a souligné le Parisien lundi sur la chaîne