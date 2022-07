Football

Candidature déposée pour le Prix Puskás : un but inscrit d'un retourné dans un angle fermé en J-League

J-LEAGUE - Le but de l'année a peut-être été inscrit ce mercredi au Japon. Everaldo Stum a trouvé la faille d'un retourné improbable, dans un angle fermé depuis la gauche de l'attaque, pour le club de Kashima Antlers, sur sa pelouse face au Cerezo Osaka. En plus d'être magnifique, ce but a permis à son équipe d'égaliser à la 89e minute. Score final : 3-3. Voici cette superbe réalisation en vidéo.

00:01:02, il y a une heure