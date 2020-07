Meilleur buteur de l'Euro 2004, vainqueur de la C1 2005 : Baros raccroche les crampons à 38 ans

Milan Baros, l'ex-partenaire d'attaque de Jan Koller, avec la République Tchèque, vient d'annoncer la fin de sa carrière, à l'âge de 38 ans. Vainqueur de la Ligue des champions 2005 avec Liverpool, le meilleur buteur de l'Euro 2004 a notamment évolué à Lyon lors de la saison 2007-2008.

Clap de fin pour la légende du football tchèque. Milan Baros, ancien attaquant de Liverpool, de Lyon et meilleur buteur de l'Euro 2004, a décidé de prendre sa retraite en fin de saison, à 38 ans, a-t-il annoncé vendredi. "Ma tête voudrait continuer mais mon corps a dit non", confie le joueur, qui souffre souvent des tendons d'Achille, sur le site de son club actuel, le Banik Ostrava (D1 tchèque).

"Ça fait longtemps que j'ai des problèmes de santé. Mon corps ne fonctionne plus comme avant, ni comme j'en aurais besoin", ajoute l'ex-international tchèque, auteur de 41 buts en 93 sélections. Milan Baros, qui a évolué à Lyon lors de la saison 2007-2008, a aussi joué pour Aston Villa et Portsmouth en Angleterre, Galatasaray et Antalyasport en Turquie. Il a remporté la Ligue des champions avec Liverpool, en 2005, et avait arrêté sa carrière internationale après l'Euro 2012.

