Qui succédera à Robert Lewandowski pour le titre de meilleur joueur UEFA de l'année ? Ce jeudi, l'organisme européen a dévoilé la liste des trois joueurs nommés pour remporter ce trophée prestigieux : N'Golo Kanté, Jorginho et Kevin De Bruyne, soit deux joueurs de Chelsea et un de Manchester City, les équipes qui ont disputé la finale de la Ligue des champions au printemps dernier. Comme l'an dernier, Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo ne font partie de cette liste.

Pour leur part, Pep Guardiola (Manchester City), Roberto Mancini (Italie) et Thomas Tuchel (Chelsea) se disputeront le titre de meilleur entraîneur UEFA de l'année. Les deux derniers techniciens ont respectivement remporté l'Euro et la C1, alors que l'entraîneur espagnol s'est adjugé le championnat d'Angleterre. Du côté du foot féminin, les Barcelonaises Jennifer Hermoso, Lieke Martens et Alexia Putellas, qui ont gagné la Ligue des champions, sont en lice pour remporter la prestigieuse distinction. Lluis Cortés (Barcelone), Emma Hayes (Chelsea) ou Peter Gerhardsson (Suède) sont eux nommés pour le titre de coach de l'année.

