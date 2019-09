Les deux chambres du Parlement suisse ont réélu mercredi le procureur général de la Confédération, Michael Lauber, en dépit de sa gestion controversée des enquêtes sur la corruption entourant la FIFA. Le magistrat de 53 ans, qui briguait son troisième mandat, a été reconduit de justesse, avec 129 voix sur 243 bulletins valables, selon les résultats publiés sur le site du Parlement.

La Commission judiciaire du Parlement avait recommandé qu'il ne soit pas réélu. Cette décision était motivée notamment par "l'implication personnelle du procureur général (...) dans des procédures en cours" et par "l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, qui a constaté une partialité et a retiré la conduite de l'affaire FIFA au procureur général", a expliqué un des membres de la commission, Ursula Schneider Schüttel. Les partis de droite et le Parti socialiste avaient toutefois appelé à sa réélection. Les Verts et le Parti démocrate-chrétien (PDC, centre) n'avaient eux pas fait de recommandation de vote.

M. Lauber est sous le feu des critiques depuis plusieurs mois en raison du flou entourant ses rencontres, en 2016 et 2017, avec le patron de la FIFA, Gianni Infantino, qu'ils n'avaient pas consignées alors même que son bureau enquêtait sur le scandale de la corruption entourant la FIFA. Les deux rencontres de 2016, reconnues par la suite par M. Lauber, ont été révélées par les Football Leaks en 2018. Une troisième rencontre non déclarée entre les deux hommes, en 2017, a par la suite été mise à jour par les médias suisses, poussant l'autorité de surveillance du parquet suisse à ouvrir une "enquête disciplinaire" à l'encontre de M. Lauber, qui a affirmé ne pas se souvenir de ce contact.

Le Tribunal pénal fédéral a pour sa part décidé en juin d'écarter M. Lauber de l'enquête sur le scandale de corruption entourant la FIFA. Les juges du tribunal ont estimé que "les explications du principal intéressé ne permettent pas de comprendre pourquoi sa présence auxdites rencontres aurait été indispensable au bon déroulement des enquêtes".

Parmi les hauts faits du procureur figure le raid de la police de Zurich contre des responsables de la FIFA à l'hôtel Baur au Lac en 2015, prémices du pire scandale de corruption de l'histoire de la FIFA.