Prix de la meilleure joueuse : Putellas triomphe encore

Ballon d'or féminin, Alexia Putellas a été élue meilleure joueuse de l'année 2021.

Alexia Putellas (FC Barcelone), lauréate du Ballon d'or féminin 2021 Crédit: Getty Images

Prix du onze de l'année : Kanté présent, Ronaldo aussi

Toujours très attendu, le onze de l'année a également été dévoilé. N'Golo Kanté, vainqueur de la C1 avec Chelsea, est présent au milieu de terrain. C'est le seul joueur français. On ne va pas se mentir, cette équipe penche légèrement vers l'avant avec un quatuor Ronaldo, Haaland, Lewandowski et Messi. Le onze : Donnarumma - Alaba, Ruben Dias, Bonucci - Jorginho, Kanté, De Bruyne - Ronaldo, Haaland, Lewandowski et Messi

Prix du meilleur entraîneur : Thomas Tuchel

Vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea, Thomas Tuchel a été élu meilleur entraîneur de l'année 2021. "Je me sens bien dans ce club très compétitif. On essaye de donner le meilleur de nous-mêmes", a-t-il confié. C'est Arsène Wenger qui a remis ce prix.

Prix Puskas : Erik Lamela

Pour son fantastique coup du foulard qui a fait mouche dans le derby du Nord de Londres, le joueur de Tottenham s'est vu remettre le prix Puskas.

Prix du meilleur gardien : Edouard Mendy

Mendy a pris sa revanche. Devancé par Gianluigi Donnarumma pour le Trophée Yachine, le Sénégalais est élu meilleur gardien par la FIFA, après avoir été sacré champion d'Europe avec Chelsea.

Edouard Mendy Crédit: Getty Images

Prix de la meilleure gardienne : Christiane Endler

Sacrée championne de France avec le Paris Saint-Germain la saison dernière, avant de filer à Lyon durant le mercato d'été, la Chilienne hérite logiquement du prix de la meilleure gardienne.

Prix Spécial : Christine Sinclair

La Canadienne reçoit le prix spécial après avoir battu le record du plus grand nombre de buts inscrits en sélection, avec 188 réalisations en un peu plus de... 300 capes.

Prix du meilleur onze de l'année (F) : Renard présente

Wendie Renard (OL) figure dans le onze féminin de l'année. Voici le onze séletonné : Endler - Bronze, Renard, Bright, Eriksson - Banini, Lloyd, Bonansea - Miedema, Marta, Morgan

