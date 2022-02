Football

Mercato Buzz - Après l’Inter et l’AC Milan, Saliba dans le viseur du Real Madrid

MERCATO BUZZ - Le défenseur de l’OM William Saliba continue d’attirer les plus grands clubs d’Europe, il est désormais dans le viseur de Real Madrid. Alvaro Morata espère toujours réaliser on rêve et rejoindre Barcelone dès le mois de Juin. Et l’avenir toujours incertain d’Alexandre Lacazette. Voici notre Mercato Buzz de la semaine.

00:02:37, il y a une heure