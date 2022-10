Dix-huit mois après avoir quitté la sélection allemande, Joachim Löw, champion du monde en 2014, a fait part de son "intention" de revenir dans le football après le Mondial 2022, dans un entretien accordé au bi-hebdomadaire allemand kicker, paru lundi. "Je sens à nouveau une motivation quand je regarde du football, ça n'avait plus été le cas pendant plusieurs mois", a souligné Joachim Löw, sélectionneur allemand de l'automne 2006 à l'été 2021.

Lorsque l'occasion se présentera, Joachim Löw a "l'intention" de reprendre une fonction dans le foot. "Si j'ai le sentiment qu'une tâche me titille, je suis prêt et je m'y remettrai à nouveau", a affirmé le technicien de 62 ans. "Il y a certainement d'autres tâches pour moi", a-t-il répondu à une question lui demandant si son oeuvre s'était achevée avec le titre mondial remporté en 2014 au Brésil. Il n'a en revanche pas précisé son envie : redevenir sélectionneur pour un autre pays ou entraîneur en club.

Adjoint de Jürgen Klinsmann de l'automne 2004 à l'été 2006, Joachim Löw a pris les rênes de la sélection allemande après le Mondial 2006 à domicile, et a placé l'Allemagne dans le dernier carré de l'Euro 2008 (défaite en finale), du Mondial 2010 (défaite en finale), de l'Euro 2012 (défaite en demies), du Mondial 2014 (sacrée), et de l'Euro 2016 (défaite en demies). Ses dernières années ont été plus compliquées, avec des éliminations dès la phase de groupes du Mondial 2018 et en 8es de finale de l'Euro 2020.

