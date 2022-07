Comme pour se rassurer, le Barça a décidé d'officialiser (encore) une fois le transfert de Robert Lewandowski ce mardi soir. "Le FC Barcelone et le Bayern Munich ont trouvé un accord concernant le transfert de l'attaquant polonais Robert Lewandowski pour un total de 45 millions d'euros plus 5 en variables", a écrit le club blaugrana dans un communiqué, sans plus de précision sur la part variable du montant du transfert. "Le joueur polonais signera un contrat de quatre saisons et sa clause libératoire s'élève à 500 millions d'euros", a ajouté le Barça.

Si Lewy, 33 ans, a rejoint ses coéquipiers à Miami, aux Etats-Unis, où le Barça doit disputer une série de matches amicaux de présaison, son ancien entraîneur a décidé de tacler son nouveau club. "Le Barça est le seul club qui n'a pas d'argent mais qui achète tous les joueurs qu'il veut. Je ne sais pas comment. C'est un peu bizarre, un peu fou...", a déclaré Julian Nagelsmann à Bild.

Pour rappel, les Blaugrana ont récemment annoncé la cession de 10% de ses droits TV relatifs au championnat espagnol, pour les 25 prochaines années, au fonds américain Sixth Street, pour un montant d'environ 207,5 millions d'euros. En accord avec les socios du club, ce procédé pourrait être réitéré jusqu'à atteindre 25% des droits en question.

