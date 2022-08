Un an après jour pour jour, les images de Lionel Messi péniblement accroché au pupitre de l’auditorium du Camp Nou captent encore l’esprit des supporters blaugranas. Ces derniers jours, les rumeurs enflent au sujet d’un retour possible de l’Argentin dans sa ville de cœur, qu’il s’est empressé de rejoindre au lendemain de son entame de championnat réussie à Clermont (0-5). Messi de retour en Catalogne la saison prochaine, il n'en fallait pas plus pour que la traînée de poudre enflamme les rues de la cité catalane, avide de fêter comme il se doit le crépuscule de l'un des plus grands joueurs de l'histoire du club.

Ad

Equipe de France Deschamps met en garde Zidane : "La place n'est pas libre" IL Y A 2 HEURES

n’y a eu aucun rapprochement de la part de Laporta (président du Barça, NDLR) avec l’entourage de Leo Messi, ni l’inverse, et celui qui affirme le contraire ment." La réalité n’est pas aussi simple, puisque l’entourage du septuple Ballon d’Or a confié au quotidien catalan Mundo Deportivo qu’il "(président du Barça, NDLR)

Interrogé à l’occasion du Trophée Joan Gamper (remporté 6-0 face à Pumas), Joan Laporta s’est montré évasif, éludant le sujet : "Je ne vais pas parler davantage de Messi car c’est un joueur du PSG. Je dirai juste que nous avons une dette morale envers lui et en parler pourrait jouer contre nos aspirations." Relancé sur les relations entretenues avec les proches du natif de Rosario, le ponte culé s’est toutefois montré rassurant : "La relation est bonne avec la famille de Messi."

Ligue 1 Sosie de Verratti et chouchou d'Ancelotti : Ruiz, un nouveau regista au PSG ? IL Y A 11 HEURES