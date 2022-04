Football

Mercato - Pogba, Mbappé, Salah, Lewandoswski et Haaland : Nos conseils aux 5 stars qui vont animer le marché

MERCATO - En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé et Paul Pogba seront les grands animateurs du mercato. Mais Robert Lewandowski et Mohamed Salah sont aussi à un tournant. Quant à Erling Haaland, il a l'Europe à ses pieds. Alors, que doivent-ils faire ? Dans le FC Stream Team, disponible en podcast, Maxime Dupuis et Cyril Morin tentent de conseiller les cinq hommes.

00:16:43, il y a 42 minutes