Voilà vingt-quatre ans que la Juventus Turin n’a plus remporté la Ligue des champions. Si elle écrase la Serie A depuis 2012, la Vieille Dame a bien du mal à rivaliser avec les meilleurs clubs européens en C1. Et, pour être l’égal du Barça ou du Real, elle a décidé cette semaine d’augmenter son capital de 300 millions d’euros. Un effort énorme qui entre dans un plan quinquennal pour devenir l’égal des plus grandes puissances du Vieux Continent.

"La Juve est le plus gros club en Italie, mais n'est que l'un des plus gros en Europe", a souligné Andrea Agnelli, qui a rappelé que le budget de son club, en augmentation pourtant de 20% par rapport à l'exercice précédent, n'était que de 494,4 millions d'euros au 30 juin 2019. "Si nous regardons les grands clubs de foot en Angleterre, en Espagne, en Italie, leur chiffre d'affaires se situe entre 500 millions et 1 milliard d'euros."

Vidéo - "Si le PSG ne suit pas les ambitions de Mbappé, son départ au Real semble inéluctable" 03:51

Mbappé ou… Håland ?

Fatalement, cette augmentation de capital va se ressentir sur le marché des transferts. Et ce samedi, Tuttosport, quotidien très proche de la Juve, fait sa Une sur Kylian Mbappé. Les champions d’Italie réfléchissent déjà à la succession de Cristiano Ronaldo, et le Parisien est la cible prioritaire de la famille Agnelli. La Juve cherche un attaquant jeune, talentueux et plein d’ambitions. Un portrait-robot qui colle parfaitement au profil de Mbappé.

Mais la concurrence sera féroce : Paris acceptera-t-il de se séparer de son joyau ? Et si le champion du monde décide de partir, pourra-t-il échapper au Real ? En cas d’échec de cette piste, la Juve se rabattrait sur un dossier sans doute moins compliqué à boucler : Erling Braut Håland, l’attaquant de Salzbourg et meilleur buteur de l’actuelle Ligue des champions.