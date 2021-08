Football

Mercato - PSG - Messi à Paris - MSN vs MNM : Qui sont les plus forts ?

FC STREAM TEAM - Avec l'arrivée de Lionel Messi, le PSG s'est constitué un trio redoutables d'attaquants. Sans doute l'un des plus talentueux de l'histoire. Plus fort que celui formé au Barça par Messi, Neymar et Suarez ? Nos journalistes Martin Mosnier et Maxime Dupuis vous donnent leur avis.

