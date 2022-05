A quelques heures de dévoiler son choix, Kylian Mbappé laisse planer un doute épais. Le Real ou le PSG ? Madrid ou Paris ? Dans une interview accordée au média égyptien Kora Plus, sa mère en a dit un peu plus sans pour autant en dévoiler davantage sur les intentions de son fils : "Nous n'aurons pas de nouvelles réunions pour discuter de son avenir, ces réunions sont désormais terminées, a fait savoir Fayza Lamari. Nous avons trouvé un accord avec le Real Madrid et le PSG, et les discussions sont terminées."

On attend sa décision." . Fayza Lamari laisse entendre que les offres du PSG et du Real se sont rapprochées : "Les deux offres sont presque identiques, a-t-elle précisé. Au Real, mon fils aura le contrôle de ses droits d'image. L'autre offre prévoit une compensation financière. Les deux ne diffèrent pas beaucoup." Autant dire que le suspense reste entier. Alors même qu'il doit dévoiler son choix ce week-end, Mbappé n'aurait pas encore pris sa décision si on en croit les propos de sa mère : " "Mon choix est quasiment fait", avait-il pourtant assuré dimanche lors des trophées UNFP . Fayza Lamari laisse entendre que les offres du PSG et du Real se sont rapprochées : ", a-t-elle précisé." Autant dire que le suspense reste entier.

