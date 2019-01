Mercato : Surprise, le Barça aurait bouclé l'arrivée de Kevin-Prince Boateng !

Comme seul le mercato sait en offrir, voilà probablement le transfert le plus improbable de cet hiver. À la recherche d'une doublure à Luis Suarez, notamment depuis le départ de Munir, le Barça serait en passe de faire signer un certain... Kevin-Prince Boateng, ancien joueur de l'AC Milan (2010-2013 puis 2016) et désormais à Sassuolo.

Révélé par Sky Italia, ce transfert est imminent. Selon la chaîne, l'attaquant de 31 ans va rejoindre les Blaugranas sous la formule d'un prêt payant (2 millions d'euros) avec option d'achat (huit millions d'euros). La Gazzetta dello Sport a rapidement confirmé l'information. Giovanni Carnevali, le directeur général de Sassuolo, est d'ailleurs en route pour la Catalogne pour formaliser le tout. De son côté, Boateng devrait lui aussi s'envoler vers l'Espagne dans les prochaines heures.

Le Barça se souvient bien de Boateng...

Si la carrière de "KPB" semblait doucement se diriger vers sa fin, la voilà désormais relancée à la surprise générale. Et les supporters du Barça se souviennent certainement bien de l'ancien Milanais, lui qui avait inscrit deux buts lors des confrontations face aux Blaugranas en Ligue des champions.

Après des expériences sans gloire à Las Palmas et l'Eintracht Francfort, Kevin-Prince Boateng avait donc décidé de rejoindre Sassuolo l'été dernier. En treize matches cette saison dans une position de "faux neuf", il a marqué quatre buts et délivré deux passes décisives. De quoi convaincre le Barça de miser sur lui.