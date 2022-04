Football

"Merci les taupes", "Roberto Carlos" et "FC Fourbes": le top 3 des buts amateurs de la semaine

Comme chaque semaine, en partenariat avec Rematch et présenté par Free Ligue 1 - Uber Eats, retrouvez les trois plus beaux buts amateurs de la semaine, commentés par nos journalistes Maxime Dupuis et Martin Mosnier. Au programme : un peu de réussite pour une frappe bien enroulée, un but lointain très joli et un autre, encore plus lointain, mais surtout très "malin".

00:00:59, il y a une heure